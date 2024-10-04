明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化力場

培訓人才 讓藝術走近觀眾 藝團見習生配對 互助互利

【明報專訊】廣告說養大一個小朋友要400萬元，那麼培訓一個藝術人才需要多少錢？文化體育及旅遊局撥款予香港藝術發展局，其中7726萬元用於去年全新計劃「藝術人才見習配對計劃」，共210個名額，平均每人資助逾36萬元。計劃推行逾1年，記者訪問藝發局行政總裁周蕙心，以及3對參與計劃的中小型藝團和見習生，淺探到底這筆公帑，是否用得其所？

藝術人才見習配對計劃合共兩屆，每屆105個實習名額，包括藝術行政、表演、製作和科技人才。其中藝術行政人員、表演藝術及藝術製作人員實習18個月，每屆85個名額；藝術科技人員則駐場12個月，每屆20個名額。首屆在去年7月開始接受申請，藝術機構及藝團可以申請資助見習職位，近3年內高等院校的畢業生可申請相應職位。第二屆藝術行政人員、表演藝術及藝術製作人員的85個名額，亦於今年9月中旬配對完畢。第二屆接獲申請而合資格的藝術機構共82個，一共申請155個職位，符合申請資格的畢業生則有559個。藝發局行政總裁周蕙心接受專訪時稱，藝發局推行人才培訓計劃多年，配對人才形式卻是「新猷」。配對形式意味藝術機構及藝團、畢業生更有主動空間，但成效亦視乎如何審查申請。

合資格的藝術機構及藝團範圍廣泛，周蕙心舉例，申請者包括香港藝術中心、非物質文化遺產機構，即使現時不受任何藝術款項資助，亦能申請計劃，不過計劃主要組成仍是中小型藝團。申請審查有一定要求，她表示申請者不能是「one man band」，需要提供審計報告，公司業務也要在文化藝術領域，並且有一定藝術水平和成就，譬如琴行教琴的見習職位就不會獲批。另本已受較多官方資助的九大藝團也在名單內，她解釋，見習生在「大團」的規模和框架能有不同學習，因此向九大藝團開放申請。見習生亦會協助於10月中舉辦的第1屆香港演藝博覽，用6個星期跟國際藝術工作人員接觸。本刊訪問3個中小型藝團，發現它們和見習生之間是互助互利。

「一舖清唱」是無伴奏合唱團，融合劇場表演，藉計劃聘請了全職無伴奏合唱藝術家。一舖清唱聯合藝術總監盧宜均表示，藝團曾以藝能發展資助計劃，聘請4名全職無伴奏合唱藝術家，但資助結束後無法續聘，只能轉型來營運藝團。「有全職，對團隊發展好，對artist（藝術家）發展都好，因為A cappella（無伴奏合唱）是很講默契。如果我每次都邀請freelancer（自由身工作者）不是不行，但我們會浪費很多時間去做初步磨合。」盧宜均說，建立無伴奏合唱團隊的話，表演更容易達到水準。

清唱實習生：接觸更多音樂種類

見習生黃晞澄受訪時，在一舖清唱實習至第7個月，她本身有無伴奏合唱和舞台表演的經驗，她表示，大、中學的無伴奏合唱訓練多為流行曲，迎合年輕人口味，投身藝團後接觸到更多音樂種類。藝團為她安排了恆常訓練，既有音樂、形體，也有編曲，入團1個月後參與大型演出《____小事化有_______》。演出有12首原創歌曲，歌曲風格迥異，譬如有傳統音樂劇、搖滾樂、中樂、爵士樂等，「我對每一個（音樂種類）都要了解少少content（內容）」，黃晞澄說。她續舉例，歌曲《復常》聽起來像恐怖片電影配樂，純音樂、無歌詞，無疑對她是新挑戰。她亦參與藝團的社區藝術項目，對比在舞台上做好表演，她認為社區藝術更着重向公眾展示無伴奏合唱這門藝術。

藝術愈發入世是趨勢，當問起盧宜均尋找新一代無伴奏合唱藝術家是否困難，她的答案是「yes and no」。她觀察到，愈來愈多年輕人接觸過無伴奏合唱，然而他們所需的人才不止懂得無伴奏合唱，亦要在舞台上表演。實習職位時長只有一年半，盧宜均回想自己在一舖清唱頭一年半，因她是音樂出身，沒有任何戲劇經驗，「上台覺得全部事物都很新鮮，要很快學，也帶來很刺激的感覺。但是我做完第一個演出，卻不知道自己在做什麼」，直至在藝團待了3、4年，才逐漸認識舞台這回事。

應屆舞台劇獎獲得4個獎項的藝君子劇團，選擇聘請戲劇構作（dramaturge）。「我們看向未來多一點，可能普遍藝團找人的時候，看現在的需求，但是我們希望對業界都有幫助，探索一個新的位置怎樣參與劇場製作。」藝君子劇團行政總監尹偉程說。戲劇構作難用一句話定義，在部分歐美劇場，戲劇構作甚至決定藝團的藝術取態、未來發展方向，但目的總是令團隊內部更好溝通，更好推廣至外部觀眾。

戲劇構作崗位 協調溝通推廣

陳臻亮自去年9月出任戲劇構作，也是藝君子劇團首個戲劇構作，這個位置在香港劇團間同樣罕見。尹偉程表示，就劇場的傳統藝術分工，跟不同崗位溝通的壓力落在導演；演出劇作前，需要研究來拉近與文本的距離，責任則落於導演和演員，戲劇構作恰恰可以幫忙溝通和協調研究方向。陳臻亮遂以戲劇構作的身分，參與「植物思人」系列的《植物人》和《惡之華》。

《植物人》和《惡之華》的原著，分別是韓國作家韓江的小說《素食者》和法國詩人波特萊爾的詩集《惡之華》，陳臻亮便梳理數個研究方向，讓團隊在有限時間內創作。以《惡之華》為例，除了閱讀原著，亦了解波特萊爾寫書的時代背景，「透過波特萊爾生平遇過的人物，更了解作品裏面的意象和比喻」，陳臻亮說，其中面向就是觀照現世和波特萊爾的時代。劇作裏的藝術選擇，亦見陳臻亮參與。《惡之華》裏，演員手持虞美人花，陳臻亮便建議選用紅花，因為紅色虞美人花在一戰後有愛好和平的象徵寓意，為劇作新增思考戰爭的面向。

藝術創作者愈來愈希望親近觀眾，尹偉程形容向外推廣就像「有沒有一些aftertaste（餘韻）給觀眾去認識」？他認為，當觀眾對作品有更好認知，就能更好「品嘗」作品。陳臻亮亦參與行政操作和跟市場溝通，在《植物人》，他向觀眾解釋劇作中的裸露、使用米高峰的方式、運用性別的錯置等做法，「不需要每一件事解釋，但可以向觀眾講解多一點」，尹偉程說，「整個香港劇場也在探索怎樣把工作分得仔細一點，我想dramaturge是香港劇場界嘗試分工的一個例子」。

劇團台前台後是一個整體（ensemble），樂隊跟幕後音響工程也是一個整體。「要破壞一件事是很容易，（就算）你彈得多好，他（音響工程師）可以有些setting（設定）就玩完了。」「滴．音樂」（Drip Music）音樂總監張駿豪稱，因此他們聘請談皓林為技術協調員（technical coordinator），專門負責音響工程。滴．音樂是推廣當代爵士樂和室內樂的音樂團體，張駿豪表示未有內部音響工程師前，表演都與外面音響團隊合作，雖有一兩支團隊「夾慣夾熟」，但未必每次時間都相合，「我們請一條不熟的team（團隊），那又要重新講過」。

樂團「技術協調員」 專責音響工程

張駿豪本身是爵士結他手，談皓林也彈奏爵士結他，張駿豪指不用解釋太多，談皓林就設置好結他音響。受訪時，談皓林實習至第7、8個月，跟進過大型表演、社區表演和大師班。音響沒有一本通書睇到老，談皓林認為音響沒有最好的聲音，只有適不適合場合。大型演出有外邊音響團隊進駐，談皓林便從中偷師；大師班和社區表演則由談皓林「一腳踢」。他發現大師班反而設置簡單最適合，才會令導師教學順暢；社區表演便視乎場地質素，因為多借用非專業表演場地，例如學校，音響系統有時缺漏在所難免，那就考驗他的「執生」功力。社區表演的受眾每次不同，有次是特殊教育需要的小朋友，因在聽力上相對敏感，他刻意在高音位置下苦功，避免過於高音。「我們接下來去澳門、去廣州，都找了Callum（談皓林）一起去。因為去到一個陌生的地方，要對接一些陌生的sound team（音響團隊），需要一個人去理解我們的東西。」張駿豪說。

記者向3個藝團問了同一個問題：實習期滿，還會否繼續聘請見習生？三者皆表示希望繼續聘用，因為有利藝團長遠發展，但要考慮藝團的財政狀况。周蕙心表示，現階段撥款只有兩屆藝術人才見習配對計劃，若要繼續計劃，就需要開設足夠數量的見習職位，有足夠選擇，才能吸引畢業生繼續申請。

文：嚴嘉栢

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼　

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化力場]

相關字詞﹕藝團 開眼 藝發局 藝術人才見習配對計劃 文化力場

上 / 下一篇新聞