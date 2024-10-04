培訓人才 讓藝術走近觀眾 藝團見習生配對 互助互利

藝術人才見習配對計劃合共兩屆，每屆105個實習名額，包括藝術行政、表演、製作和科技人才。其中藝術行政人員、表演藝術及藝術製作人員實習18個月，每屆85個名額；藝術科技人員則駐場12個月，每屆20個名額。首屆在去年7月開始接受申請，藝術機構及藝團可以申請資助見習職位，近3年內高等院校的畢業生可申請相應職位。第二屆藝術行政人員、表演藝術及藝術製作人員的85個名額，亦於今年9月中旬配對完畢。第二屆接獲申請而合資格的藝術機構共82個，一共申請155個職位，符合申請資格的畢業生則有559個。藝發局行政總裁周蕙心接受專訪時稱，藝發局推行人才培訓計劃多年，配對人才形式卻是「新猷」。配對形式意味藝術機構及藝團、畢業生更有主動空間，但成效亦視乎如何審查申請。

合資格的藝術機構及藝團範圍廣泛，周蕙心舉例，申請者包括香港藝術中心、非物質文化遺產機構，即使現時不受任何藝術款項資助，亦能申請計劃，不過計劃主要組成仍是中小型藝團。申請審查有一定要求，她表示申請者不能是「one man band」，需要提供審計報告，公司業務也要在文化藝術領域，並且有一定藝術水平和成就，譬如琴行教琴的見習職位就不會獲批。另本已受較多官方資助的九大藝團也在名單內，她解釋，見習生在「大團」的規模和框架能有不同學習，因此向九大藝團開放申請。見習生亦會協助於10月中舉辦的第1屆香港演藝博覽，用6個星期跟國際藝術工作人員接觸。本刊訪問3個中小型藝團，發現它們和見習生之間是互助互利。

「一舖清唱」是無伴奏合唱團，融合劇場表演，藉計劃聘請了全職無伴奏合唱藝術家。一舖清唱聯合藝術總監盧宜均表示，藝團曾以藝能發展資助計劃，聘請4名全職無伴奏合唱藝術家，但資助結束後無法續聘，只能轉型來營運藝團。「有全職，對團隊發展好，對artist（藝術家）發展都好，因為A cappella（無伴奏合唱）是很講默契。如果我每次都邀請freelancer（自由身工作者）不是不行，但我們會浪費很多時間去做初步磨合。」盧宜均說，建立無伴奏合唱團隊的話，表演更容易達到水準。

清唱實習生：接觸更多音樂種類

見習生黃晞澄受訪時，在一舖清唱實習至第7個月，她本身有無伴奏合唱和舞台表演的經驗，她表示，大、中學的無伴奏合唱訓練多為流行曲，迎合年輕人口味，投身藝團後接觸到更多音樂種類。藝團為她安排了恆常訓練，既有音樂、形體，也有編曲，入團1個月後參與大型演出《____小事化有_______》。演出有12首原創歌曲，歌曲風格迥異，譬如有傳統音樂劇、搖滾樂、中樂、爵士樂等，「我對每一個（音樂種類）都要了解少少content（內容）」，黃晞澄說。她續舉例，歌曲《復常》聽起來像恐怖片電影配樂，純音樂、無歌詞，無疑對她是新挑戰。她亦參與藝團的社區藝術項目，對比在舞台上做好表演，她認為社區藝術更着重向公眾展示無伴奏合唱這門藝術。

藝術愈發入世是趨勢，當問起盧宜均尋找新一代無伴奏合唱藝術家是否困難，她的答案是「yes and no」。她觀察到，愈來愈多年輕人接觸過無伴奏合唱，然而他們所需的人才不止懂得無伴奏合唱，亦要在舞台上表演。實習職位時長只有一年半，盧宜均回想自己在一舖清唱頭一年半，因她是音樂出身，沒有任何戲劇經驗，「上台覺得全部事物都很新鮮，要很快學，也帶來很刺激的感覺。但是我做完第一個演出，卻不知道自己在做什麼」，直至在藝團待了3、4年，才逐漸認識舞台這回事。

應屆舞台劇獎獲得4個獎項的藝君子劇團，選擇聘請戲劇構作（dramaturge）。「我們看向未來多一點，可能普遍藝團找人的時候，看現在的需求，但是我們希望對業界都有幫助，探索一個新的位置怎樣參與劇場製作。」藝君子劇團行政總監尹偉程說。戲劇構作難用一句話定義，在部分歐美劇場，戲劇構作甚至決定藝團的藝術取態、未來發展方向，但目的總是令團隊內部更好溝通，更好推廣至外部觀眾。

戲劇構作崗位 協調溝通推廣

陳臻亮自去年9月出任戲劇構作，也是藝君子劇團首個戲劇構作，這個位置在香港劇團間同樣罕見。尹偉程表示，就劇場的傳統藝術分工，跟不同崗位溝通的壓力落在導演；演出劇作前，需要研究來拉近與文本的距離，責任則落於導演和演員，戲劇構作恰恰可以幫忙溝通和協調研究方向。陳臻亮遂以戲劇構作的身分，參與「植物思人」系列的《植物人》和《惡之華》。

《植物人》和《惡之華》的原著，分別是韓國作家韓江的小說《素食者》和法國詩人波特萊爾的詩集《惡之華》，陳臻亮便梳理數個研究方向，讓團隊在有限時間內創作。以《惡之華》為例，除了閱讀原著，亦了解波特萊爾寫書的時代背景，「透過波特萊爾生平遇過的人物，更了解作品裏面的意象和比喻」，陳臻亮說，其中面向就是觀照現世和波特萊爾的時代。劇作裏的藝術選擇，亦見陳臻亮參與。《惡之華》裏，演員手持虞美人花，陳臻亮便建議選用紅花，因為紅色虞美人花在一戰後有愛好和平的象徵寓意，為劇作新增思考戰爭的面向。

藝術創作者愈來愈希望親近觀眾，尹偉程形容向外推廣就像「有沒有一些aftertaste（餘韻）給觀眾去認識」？他認為，當觀眾對作品有更好認知，就能更好「品嘗」作品。陳臻亮亦參與行政操作和跟市場溝通，在《植物人》，他向觀眾解釋劇作中的裸露、使用米高峰的方式、運用性別的錯置等做法，「不需要每一件事解釋，但可以向觀眾講解多一點」，尹偉程說，「整個香港劇場也在探索怎樣把工作分得仔細一點，我想dramaturge是香港劇場界嘗試分工的一個例子」。

劇團台前台後是一個整體（ensemble），樂隊跟幕後音響工程也是一個整體。「要破壞一件事是很容易，（就算）你彈得多好，他（音響工程師）可以有些setting（設定）就玩完了。」「滴．音樂」（Drip Music）音樂總監張駿豪稱，因此他們聘請談皓林為技術協調員（technical coordinator），專門負責音響工程。滴．音樂是推廣當代爵士樂和室內樂的音樂團體，張駿豪表示未有內部音響工程師前，表演都與外面音響團隊合作，雖有一兩支團隊「夾慣夾熟」，但未必每次時間都相合，「我們請一條不熟的team（團隊），那又要重新講過」。

樂團「技術協調員」 專責音響工程

張駿豪本身是爵士結他手，談皓林也彈奏爵士結他，張駿豪指不用解釋太多，談皓林就設置好結他音響。受訪時，談皓林實習至第7、8個月，跟進過大型表演、社區表演和大師班。音響沒有一本通書睇到老，談皓林認為音響沒有最好的聲音，只有適不適合場合。大型演出有外邊音響團隊進駐，談皓林便從中偷師；大師班和社區表演則由談皓林「一腳踢」。他發現大師班反而設置簡單最適合，才會令導師教學順暢；社區表演便視乎場地質素，因為多借用非專業表演場地，例如學校，音響系統有時缺漏在所難免，那就考驗他的「執生」功力。社區表演的受眾每次不同，有次是特殊教育需要的小朋友，因在聽力上相對敏感，他刻意在高音位置下苦功，避免過於高音。「我們接下來去澳門、去廣州，都找了Callum（談皓林）一起去。因為去到一個陌生的地方，要對接一些陌生的sound team（音響團隊），需要一個人去理解我們的東西。」張駿豪說。

記者向3個藝團問了同一個問題：實習期滿，還會否繼續聘請見習生？三者皆表示希望繼續聘用，因為有利藝團長遠發展，但要考慮藝團的財政狀况。周蕙心表示，現階段撥款只有兩屆藝術人才見習配對計劃，若要繼續計劃，就需要開設足夠數量的見習職位，有足夠選擇，才能吸引畢業生繼續申請。

文：嚴嘉栢

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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