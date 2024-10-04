重組的不僅是物質，也是人內在的精神狀態。如今，人與人之間的接觸受到許多限制，個體猶如植物種子隨風飄盪，落到新土壤悄然扎根，因此區華欣指「手掌接駁電話聽筒」的意象與社會現狀貼切，代表人們因為某種區隔而無法相互靠近，惟藝術與創作的力量能夠打破隔閡，構築的想像世界使人群重新接通。

不同於傳統木刻版畫，區華欣用餐廳回收的紙包飲品鋁盒，在內層勾劃圖像，製作直刻凹版畫；又用隨手拾起的枯葉作版畫創作。經拼貼和重組，將「無用」之物轉化為生機勃勃的《第三隻眼》（圖）。作品將拆分成5組，每組3張，共15張原畫真迹，會在誌慶一周年之際，送給讀者收藏。

■藝術家簡介

區華欣，畫畫人，畫漫畫，做版畫，偶有寫作。熱愛山海動植物，鍾情詩歌。作品曾刊於香港不同紙上媒體，於西班牙、比利時、挪威展出。畫有《咩世界》漫畫連載，著有版畫詩畫集《蟾蜍夢多》，以及首個漫畫短篇《螳螂短打》，新近個展為《跳舞草亂舞》。作品帶有預言性質，經常模糊虛構與現實之間的界限，以富有超現實意象的敘事結構窺視內心風景。

■開眼送禮‧圖文遊戲

以50字為限，寫一個身體交換（body swap）的想像，電郵至friday@mingpao.com，留下姓名及聯絡電話，註明「圖文遊戲」，便有機會得到組合的其中一張，10月11日截止。

文：明報藝文部

[開眼 文化特別版]