明報《開眼》尋寶遊戲　送故宮館會籍【附玩法】

【明報專訊】適逢《開眼》創刊一周年與香港故宮文化博物館新設「中華文明溯源」特展開幕，今期《開眼》與大家穿梭於華夏文明的不同遺址，在展品與展品之間來一趟尋寶遊戲。1至7號展品的簡介中，有某些單字可以連成一與展覽主題相關的七言短句。大家不妨在欣賞展覽的同時，與其他參觀者來場尋寶競賽，一同找出《開眼》編輯在參觀展覽後留下的小心思！成功「尋寶」的讀者，只要在報紙版本的表格拼出相應句子後，將填上答案的剪報（或影印本），以及以50至100字表達你對《開眼》的感想及建議，連同個人姓名及電話號碼郵寄到《開眼》編輯室地址：柴灣嘉業街18號明報工業中心A座17樓（信封請註明《開眼》編輯室收），或將以上資料電郵至friday@mingpao.com（請以「尋寶遊戲」為題），便有機會獲得由香港故宮文化博物館所送出的「香港故宮之友」會籍乙個，名額50個，截止日期為10月25日（周五）。我們將於稍後聯絡獲得會籍的讀者，告知換取會籍之詳細安排，希望能在書信堆內見到你的身影！
香港故宮文化博物館
特別展覽： 「中華文明溯源」
日期：即日至2025年2月7日
時間：星期一、三、四、日：上午10:00至晚上6:00
星期五、六及公眾假期：上午10:00至晚上8:00
地點：九龍西九文化區博物館道8號香港故宮文化博物館展廳8
（展覽由中國銀行（香港）贊助）
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