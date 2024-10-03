news：行李箱時光之旅 關注可持續發展

【明報專訊】大部分人都愛旅行，但可惜旅行本身就是增加碳足迹的行為。當大家愈來愈關注環保，不少旅行用品品牌在創新同時，也更關注可持續發展，希望大家能更環保地旅行。旅行用品品牌LOJEL最近在銅鑼灣Fashion Walk旗艦店舉行「與LOJEL同行35年：時光之旅」活動，回顧品牌自1990年代至今如何優化產品。當中包括一系列環保材料產品，例如近期升級、採用50%再生材料的Cubo系列，品牌大部分行李箱也採用同款輪子（A），能減低生產和更換多種輪子配件時造成的浪費。