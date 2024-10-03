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news：行李箱時光之旅 關注可持續發展

【明報專訊】大部分人都愛旅行，但可惜旅行本身就是增加碳足迹的行為。當大家愈來愈關注環保，不少旅行用品品牌在創新同時，也更關注可持續發展，希望大家能更環保地旅行。旅行用品品牌LOJEL最近在銅鑼灣Fashion Walk旗艦店舉行「與LOJEL同行35年：時光之旅」活動，回顧品牌自1990年代至今如何優化產品。當中包括一系列環保材料產品，例如近期升級、採用50%再生材料的Cubo系列，品牌大部分行李箱也採用同款輪子（A），能減低生產和更換多種輪子配件時造成的浪費。

品牌亦與Club Med酒店度假村合作舉辦攝影比賽，參賽者最多提交1張展示可持續旅行經驗的照片，並附上簡短說明，解釋如何在旅程中融入可持續發展。參加者可於即日至11月5日上傳作品到網址https://bit.ly/3zADIQn，雙方團隊將共同決定得獎作品，得獎者可獲得雙人全包式度假村的奢華假期。得獎者將於12月5日前收到品牌電郵通知。●

網址：LOJEL https://hk.lojel.com/35yearswithlojel

■info

與LOJEL同行35年：時光之旅

日期：即日至11月5日

地址：銅鑼灣京士頓街2-4號1樓LOJEL Experience Hub

文：張曉冬

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