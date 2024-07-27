HOME：Coffee table book 為家居帶來書卷氣

咖啡桌書是一種外表大而精緻、少字、主要由照片或插圖組成的展示用書籍，常見於客廳茶几或咖啡桌上，讓人於閒時輕鬆閱讀。「其實很難給這些書準確的定義，因為我們每一本藏書都有着與主題相關、獨一無二的設計與內容。」出版商Taschen亞洲零售總監何國禧說。

書除了讀還能點綴家居

咖啡桌書最早出現在1980、1990年代的歐洲，當時歐洲社會富庶，在藝術和生活態度上產生轉變。這時人們發現，書本除了能傳遞信息，亦能用於家居裝飾。業務遍及全球的藝術圖書出版商Taschen，同時為咖啡桌書界的初始領軍人物之一，便是在這個背景下誕生。Taschen於1980年在德國科隆成立，前身是家漫畫店，其創辦人Benedikt Taschen在1985年於德國轉售其他市場未售出的英文書籍副本時發現，人們除了更喜歡看相片外，更注重閱讀體驗，所以只要書籍的質量和相片足夠好，語言障礙就不是問題。他亦發現當年藝術圖書並不常見於普羅大眾之間，因此決定拓展商機，與不同專業人士合作出版藝術圖書，發展至今44年，出版商以一系列大型精裝書聞名。他們的題材之闊難以概括，除了藝術設計以外，上至天文下至情色也有涵蓋，價錢從數百至上萬港元不等，無論有着何種品味或興趣，都能找到適合自己的咖啡桌書。

Taschen的書分為限量版與平裝書兩種。限量版通常是跟藝術家或設計師合作，附上他們的簽名，書裝設計相對大也較特別，價錢較貴，也作限量發售，故有相應的二手市場，具備投資和收藏價值。另一種的對象是給一般讀者閱讀的平裝書，非限量發售，有更多題材和不同大小選擇。何國禧表示，他們的產品無論種類，製作都非常講究，從紙質、編輯者、排版、顏色，甚至釘裝方式，都會因題材而作出相應細節與設計。

書籍顯示個人品味

「我認為書在家居設計上有點像植物這類擺設，沒有它會令環境變得單調，但書會因為其內容而更為複雜和深層，能點綴家具以提升空間氛圍感之餘，亦能彰顯個人品味。」何國禧說，如同在牆上擺放畢加索的畫，擺放在家中的書籍亦同樣代表着主人的品味，甚至乎如何陳列也是種表達方式。他認為只要在家中拿起咖啡桌書，無論重量、質感或內容是什麼，都能昇華整個閱讀體驗，讓讀者突破物理上的局限，在腦海中創造出閱讀與思考的廣闊空間，這對生活繁忙的香港人而言別具意義。●

info

Taschen

地址：中環荷李活道10號大館01-G02舖

查詢：2544 8016

further reading：點止「裝飾書」 內外兼備

咖啡桌書的字面解釋是一種放在咖啡桌上的書，一些不理解的人甚至會單純認為，咖啡桌書只是裝飾，毋須認真閱讀。然而國際室內和建築設計事務所AB Concept的合伙人兼董事總經理李震鑾對此卻有不同體悟。

「現在的咖啡桌書製作愈發精良，從外表到內容，每個步驟都別具匠心，書本不但精美，內容亦同樣有深度。」李震鑾既有收藏，也曾參與製作咖啡桌書，例如AB Concept與出版商Rizzoli曾合作出版的The Art of Timeless Spaces（平裝版85美元，約662港元）。他表示，單是書本的限量版盒蓋，便採用了他們設計的訂製和服布料，由京都的HOSOO精心手工製作，書中內容更是經團隊自我沉澱，將多年來的碩果纍纍精練成文字，裏面盡是藝術家的心血，只要願意細讀，當中絕對不乏深度與趣味。

另外，AB Concept亦曾在2018年與另一出版商Assouline合作出版AB Design Concept專書（已絕版）。Assouline是由Prosper和Martine Assouline於1994年在巴黎創立的奢侈文化品牌，其出版涉及建築、藝術、設計、時尚、美食、生活方式、攝影和旅遊等領域。Prosper Assouline便曾在去年的The Art Newspaper藝術月刊中提到，書籍作為一件設計品，不單只有內容，它有80%的價值源於其外在的裝飾功能。Prosper的獨到眼光讓他致力創作集深度與美麗於一身的藝術書籍，跟不少時裝品牌如Louis Vuitton、Chanel等合作推出專書。Rizzoli在香港並沒有自家書店，Assouline則以店中店形式在香港設有兩個銷售點。

李震鑾表示，閒時他喜歡在下午拿起咖啡桌書，配合飲料悠悠閱讀，時間總會不自覺地悄然消失。「我喜歡實體書，它們具有重量感，每次拿來閱讀時會有一種儀式，令人沉醉其中渾然忘我。」●

Rizzoli 網址：https://www.rizzoliusa.com

Assouline 查詢：2696 6969

文：彭堦琛

編輯：陳淑安

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