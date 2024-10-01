婆媽內心小劇場：「我自己啦」

為什麼第一個鈕門是橫的

一段日子過去，可可扣鈕的速度加快不少，手勢也變得純熟，唯獨頸喉鈕總是無法百發百中，我一直以為是位置問題，太貼頸難以看到，直到有一天她問我：「媽媽，為什麼衫上的鈕都是直的，但第一粒是橫的？」由於我完完全全沒有相關知識，又錯誤理解她的問題，我很快就回應了一個錯誤的答案，幸好當日爸爸在場：「我知是橫的，但又沒想過為什麼呀。」

原來可可問的是為什麼第一個鈕門是橫的，導致她總是扣不上！Google解釋，因為頸部位置較多郁動，鈕門橫向的設計可以增加活動空間，避免恤衫變形。多得可可的提問，否則我這一生應該也不知道橫鈕門這回事了。回想每朝早按捺住焦急出門的心情，讓她慢慢穿校服，換來這麼好的觀察、這麼好的問題，真是太值得了！做了媽媽後就是這樣，每天都為瑣碎事感動得內心上演小劇場。

保持好奇心 繼續愛發問

小朋友都是好奇寶寶，可可總會令我感歎她的觀察力與求知慾：為什麼雪是白色的，為什麼海水是藍色的、但放到沙灘水桶裏又變成透明了，為什麼不同國家的人膚色不同……另外也有些老是常出現的疑問，實情是不想跟從你的規矩，例如為什麼人每天都要睡覺，潛台詞是她還沒玩夠；為什麼每天都要洗澡，其實她很害怕洗頭時眼睛入水；為什麼校巴姨姨不准同學們聊天，她卻跟司機叔叔高談闊論……

媽媽每天腦好累啊，我還在煩惱今晚食乜餸呢，有時好想答「我唔知啊」，不過無論是哪類為什麼，我都會認真回應，同時提醒自己給她多點時間空間，相信這樣能令她保持好奇心去探索，繼續愛發問，繼續開心大發現。

文：婆婆媽媽

作者簡介：年紀不大但愛歎茶，生女前生活像個婆婆般悠閒自在；全職湊兩女後變成婆婆媽媽，育兒每件小事都是大件事，雖然有時感慨瀟灑不再，但抱住兩個寶貝就甜蜜幸福滿載。

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[Happy PaMa 教得樂 第521期]