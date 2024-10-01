感創航道：一杯花茶的反思

他們要因應當下狀態，想想自己的需要——追求美感、個人口味、功效等來選擇花茶材料。又要自行上網搜尋資料和注意事項，再三探究，例如蝶豆花含多種抗氧化劑及花青素，對身體有許多益處，色澤夢幻多變，但沒有味道，也不是每個人都適合飲用；洛神花色澤鮮艷，味道比較酸，有人喜歡，有人未必接受。最後，各人選取花茶材料，配合紅或綠茶，冲泡屬於自己的花茶，從中發現和分享花茶款式和選材配搭的不同原因。

由冲泡至品嘗 花茶的體驗

由冲泡至品嘗花茶的過程，邀請參加者從不同角度去聯結體驗，從而思考：我現在狀態如何？我此刻需要什麼？我想配搭出一杯怎樣的花茶？在尋找屬於自己的花茶時，需要考慮自己的需要，作出不同的選擇，整個過程透過動手做，從中獲得知識，應用於日常生活。這經歷並不是在餐廳為自己點選一杯花茶，或選購一盒現成的花茶包時所能體會。正如教育家杜威主張：「讓兒童有事可做（something to do），更要有事可學（something to learn），做（doing）本身這件事的性質就是要求思考，或者在事務之間作有意圖的聯結，如此學習結果自然就會達成。」

LBD理念在於體驗式學習，注重過程中的學習、體驗與感受，但大家要想想動手做目的是什麼？如果在教學上只讓學生動手做，卻不在意學生真正學到及感悟什麼，就沒有學習意義，純粹只是DIY。有意義的學習取決於學生動手探究什麼，學到什麼，這樣的經驗學習是建基於「情境─思考─學習─知識」的模式，學習與知識的產生皆是個體主動建構內化意義的結果，「知」與「行」相輔相成，正是杜威「做中學」提及轉化成個體的「經驗」，並能進一步提升學習成效。

如何真正回應自己的需要？

在設計LBD活動時，反思是十分重要的元素，就如品嘗自己冲泡的花茶後，感覺可能和預期有出入，如何真正回應自己的需要？有教師分享加些蜜糖，花茶味道會更佳，但要充分發揮蜜糖的益處，水溫是關鍵所在，原來水溫超過60℃會失去部分活性，用熱水冲泡亦會令蜜糖變酸；同樣地，冲泡蝶豆花時，以60℃以下熱水冲泡，才能避免花青素流失。

動手做是LBD不可或缺的學習活動，但要點是必須讓孩童主動探索。具啟發力的教學情境，勝過只是接收知識，正如教育家蒙特梭利（Maria Montessori）所說：「告訴我，我會忘記；給我看，我或許記得；讓我參與，我會了解。」我們齊來學習放手，讓孩子們「做中學」，讓他們多嘗試。

文：盧麗娟（學校同行者）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第521期]