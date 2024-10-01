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副刊
Happy PaMa 教得樂 第521期

Happy Pa Ma

讀書時節：留在難過時取暖

【明報專訊】「程sir，我想找一本書，可以幫手嗎？」收到同事的手機信息：「但我只記得書中的其中一句。」

「我一無所獲，我滿載而歸。」 接着對話框中出現了這一句。

「一無所獲 滿載而歸」

句子滿有意思，既是無獲，又是滿載。在句子中尋味之際，腦海閃過幾部作品，印象最深的，是《魯賓遜漂流記》的名句：「一無所有，但我仍活着。」這句話常提醒我，人們都在意自己失去什麼，想要什麼，卻不常專注自己擁有的人和事。《魯賓遜漂流記》的主角最初在荒島上求存，後來建立了自己的天地，故事激勵了不少讀者；如今又引我思考，活着本身是否一種滿載而歸？我開始想讀一讀同事在尋找的作品原文。後來我在網絡找到一首詩，句子有點相似。在曹韻《偷詩歌的人》中有這麼一段：「一生/在時間裏我一無所獲/在失望中我滿載而歸/我沉甸甸的一生/裝滿了空蕩。」彷佛世上的作家都在思考人生的得與失，不少作品都有相近的字句。

翻讀名句 撫慰孤獨

「每年都會有一刻想重看，但每次都找不到。當初這句子令我好感動，這句子真的念念不忘。」 那名老師再傳信息給我，當下我想起在學校的辦公桌上，長期擺放的一本語錄《孤獨，一個人的狂歡》。工作會有艱難時刻，在人群中也常感孤獨，這本書正好摘錄孤獨有關的名句，好讓我在困境中隨手翻頁，尋找共鳴與慰藉，特別是那些我放上書籤的頁面，句子如「所有偉大與珍貴的事物都是寂寞的」、「在這些天堂的情境裏，孤獨是我心靈珍貴的慰藉品」，還有書中的序所寫，「（孤獨）進化成某種力量，從中得到體悟的前提是：寂寞、痛苦都必須足夠深刻」。

書籍可安撫人心。開學一個月，師生還在適應。面對壓力，要減壓；扛住難過的心情，需要強大的心智。人生總有艱難時候，有些書籍，有些句子，常備案頭，常在心中，艱難的日子來了，就把備用的字句作取暖之用。

開學之初，同事發信息給我時，不知道她是否正要取暖？她是幸福的，因為她從書中找到能扶持自己的句子。後來她告訴我，當初問我的那句子，原句是「他一無所得？他滿載而歸」，出自王蒙的小說《蝴蝶》。

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第521期]

相關字詞﹕親子筆陣 程志森 讀書時節

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