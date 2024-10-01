感講你知：先處理心情 再處理事情

情緒管理兩大「法寶」

「同學們，大家記得上年我們學過什麼冷靜自己的方法嗎？」在小二的班級經營課，教師帶領學生製作「平靜選擇輪」前，先回顧上年在社交情意教育課的學習。學校自上年與我們合作，以全校參與模式推動情緒教育，其中的社交情意教育課程與班級經營課程相輔相成，幫助學生鞏固和應用社交情意技巧和知識。

面對教師突然「問書」，一班小二學生不但沒有迴避的眼神，還紛紛舉手搶答：「深呼吸！」、「緊握雙手！」、「Iron Man！」說畢，他們即場示範「變身」成鐵甲奇俠，把身體伸直和放鬆，維妙維肖的樣子惹得全班都開懷大笑，課室瞬間瀰漫歡樂氣氛。教師也十分欣慰學生把各種冷靜方法牢牢記住。從小學習關顧自己的感受，有助預防情緒和行為問題。

重溫過後，就是製作「平靜選擇輪」的時間，輪上除了印有學生學過的3種冷靜方法，他們還畫上另外兩種平日放鬆的方式，例如閱讀、聽音樂、做運動、打機等。這個「平靜選擇輪」也成為了每個學生獨一無二的「錦囊」，在他們面對困難、情緒不穩的時候，就可轉動輪盤，使用不同方法幫助平靜身心。

課堂另一個活動是製作「善意溝通魔法學校學生證」，讓學生填上自己的興趣和當刻感受，幫助他們與其他同學和教師建立關係外，也讓教師了解學生開學的狀態，有需要時能適時提供支援。教師分享，在課堂上觀察到有個平日開朗的女生，當天有點沉默，並在「學生證」上畫了難過的表情，教師上前詢問，女生表示「家人快要離世了」。教師在課後趕緊致電家長了解，發現只是一場誤會，鼓勵家長盡快向學生解釋清楚，該學生緊張的心情很快也紓緩了。

建立互信 學生主動分享

教師得以識別有情緒需要的學生，關鍵在於互信的關係，讓學生有安全感分享自己的感受和需要，這也是我們與「夥伴學校」共建「同理心校園文化」，期望達成的效果。教師表示以前或會着重教學和學生的學業，近年則更重視學生的情緒，並透過鼓勵他們建立更深厚的師生關係。再加上學校推動情緒教育，教師觀察到學生社交情意能力有顯著進步，他們比起上年更懂得適當表達感受，有些學生更會主動與教師分享自己的狀態。

香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝教授最近的訪問也與我們的理念互相呼應，他指應對學童精神健康問題，以「三層應急機制」及早介入，處理高危學生問題未必足夠，因去年八成自殺學童都沒有精神問題紀錄。葉教授認為建立校內關懷文化更加重要，呼籲學校提供空間，讓師生建立互信關係，以了解學生的不同需要，並提供支援。他又引述研究解釋，家庭和學校對於學生的精神健康影響甚大，若家庭環境和校園氛圍令學生感到受尊重、被愛護和有歸屬感，使學生喜歡上學，這對學生的精神健康來說都是很大的保護因素。

在新的學年，我們鼓勵家長和教師「先處理心情，再處理事情」，多聆聽孩子的感受，建立更緊密的親子和師生關係，培育學生身心健康成長。

文：李楚倩（「JUST FEEL 感講」項目主任）

作者簡介：註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第521期]