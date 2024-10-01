增添父能量：爸爸，我的生命充滿希望嗎？

最近朋友告知，他在一次中學講座中，嘗試了解中學生對珍惜生命的想法，學生的回應令我十分震驚。有大約一半學生表示，對未來完全沒有希望，亦不認為自己有能力改變現狀，更有不少學生表示，曾想過以結束生命來應對心中的不安。筆者作為兩孩爸爸，一直學習去了解和支援孩子的情緒與心理狀態，這對他們的健康極為重要。筆者希望分享以下3個錦囊，幫助爸爸們更好地關注青少年子女的精神健康。

日常交流建立信任

良好溝通是父母與子女之間建立信任的重要基礎。爸爸應主動與子女作日常交流，了解他們的想法和感受。可以在共進晚餐或散步時，了解他們在學校的生活、朋友關係等。這種輕鬆的氛圍有助子女敞開心扉，分享他們的煩惱與壓力。另外，建議多使用開放式問題來引導對話。例如：「今天學校發生了什麼有趣的事情？」這樣的問題可以激發子女的表達慾，當他們感到可以自由表達感受和想法，會更願意分享內心感受。

注意行為情緒變化

根據報告，許多青少年在出現自殺傾向時，並不一定有明顯的精神健康問題。這意味着爸爸需要更加敏銳察覺子女的微妙變化，要特別留意子女會否對以往喜愛的活動失去興趣，學業成績突然下滑，又或與朋友的關係變得疏遠等。這些都是潛在的心理健康問題的警示信號。除了行為方面的變化，情緒變化同樣重要。如果子女顯得異常沮喪、焦慮或易怒，爸爸應及時與子女深入交談，了解他們的內心世界。若子女曾提及生死的話題，爸爸應抱持開放的態度與子女討論，加以關心，不應對生死話題忌諱，如有需要更應立即尋求專業人士幫助。

教子女管理情緒

教育子女認識和表達自己的情緒，是提升他們心理健康的重要一步。爸爸可教導子女學習情緒管理技巧，例如鼓勵子女寫日記，記下每天感受，幫助他們梳理思緒；亦可培養子女繪畫、音樂、舞蹈或運動等興趣，提供健康的方式讓子女有效表達情緒。鼓勵爸爸主動與子女分享和展示如何正確管理情緒和壓力，讓他們在面對困難時有榜樣可依，亦可增進父子關係。

青少年是家庭和社會的未來，關注子女的精神健康是每個爸爸的重要責任。爸爸可為子女的心理健康成長提供更好的保障，幫助他們身、心、靈健康成長。只有在關心與支持中，子女才能建立起堅韌的心理素質，面對未來挑戰。

文：黃格平（兩個兒子的爸爸，喜歡與年輕人探討家庭價值，與好爸爸中心一起塑造新一代爸爸角色）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第521期]