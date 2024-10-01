A苗園圃：出入精神科（上）

患病成因多 應及早求診

根據醫管局提供的精神健康教育資料，需要看精神科的人都是因為大腦功能上有某些缺失，而產生各種的徵狀，包括認知功能、思想、情緒、感官、行為、生理功能的異常，影響生活上各方面的表現。常見的精神疾病有：物質濫用有關的精神障礙、思覺失調、情緒病（如抑鬱症）、焦慮症（包括泛焦慮症、驚恐症、強迫症等）、飲食失調和兒童及青少年精神病等。以上種種大腦功能缺失的內在成因主要是由遺傳所造成，而外在成因則來自生活中各種令人傷痛及精神耗損的事，如童年曾受虐待、失戀、失業及家庭負擔等。也有其他外界壓力因素，例如是濫用有毒的化學物質（如毒品），或是大腦有直接創傷（如中風）。由此可見，現代人分分鐘有可能因精神健康問題而要看精神科，社會各界實在應該加把勁消除大眾對精神疾病的歧視和誤解。

有特殊學習需要的孩子，例如是被診斷或懷疑有專注力不足及過度活躍症（ADHD）的，他們日常會有持續不專注、衝動及活躍的病徵；而被診斷或懷疑有自閉症（ASD）的，他們有可能是語言及溝通能力方面出現問題，繼而影響人際關係，而行為方面也會有過分執著的情况。以上提及的徵狀都與孩子腦部活動有關，屬於兒童及青少年精神科。成因有許多，不過不是今次的討論重點。若想這些孩子及早得到適當的協助，就要去看精神科，由醫生決定適合孩子的治療方法，包括藥物治療、行為治療、職業治療、語言能力治療、遊戲治療等；如有需要，更會同時安排孩子見臨牀心理學家。

學校社工雙管齊下

小兒在幼稚園階段已被教師察覺其衝動及活躍特徵，我隨即找家庭醫生寫轉介信，數個月後便安排到區內的兒童及青少年健康中心見姑娘和醫生，大概6歲時，醫生懷疑他有ADHD。學習表現方面，小兒於校內並沒有不專注情况，成績尚可，不需藥物治療；但他的性子比較急躁，情緒高低起伏十分明顯，需要行為治療。自此，他參加校內分別由融合組和輔導組安排的活動；於校外，他則定期見社工訴心聲去，雙管齊下地幫助他在情緒管理方面一路成長。

最近一次到精神科，醫生表示小兒將來毋須再到中心覆診，小兒隨即高呼：「我脫離神經病系列了！」（他顯然把精神科和神經科混為一談。）到底為什麼醫生突然宣布不用再見他？大兒子見精神科的考慮和經歷又是怎樣？篇幅所限，下回繼續。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第521期]