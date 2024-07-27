好去處：小魔怪狂歡派對 拼砌LEGO南瓜 萬聖節扮鬼扮馬 挑戰搗蛋任務

今年萬聖節，香港樂高探索中心舉辦「小魔怪狂歡派對」，讓小朋友在以LEGO為主題的樂園內完成各種「搗蛋任務」，包括用LEGO拼砌南瓜和怪獸，為自己設計特色彩繪，以及觀賞考大家膽量的4D電影等，大家準備好接受挑戰沒有？

■INFO

小魔怪狂歡派對

日期：即日至11月3日

時間：上午11:00至晚上7:00

（最後入場時間為晚上6:00）

門票：$240/位，萬聖節套票售價$590（包香港樂高探索中心門票2張、樂高萬聖節面罩2個、1成人及1小童面部彩繪工作坊體驗1次，2名參加者必須參加同一節工作坊）

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA

地庫1樓B131-133號香港樂高探索中心

網站：bit.ly/3MSzXIW●

與迪士尼惡人歡度萬聖節

萬聖節是迪士尼樂園一年一度的盛事，大小朋友除能夠以迪士尼主角、惡人，甚至是其他故事角色為靈感打扮進場，更可以與一眾迪士尼人物分享Disney Halloween Time，投入童話故事的另一種氣氛！

■INFO

Disney Halloween Time

日期：即日至10月31日

時間：不同日子或有不同，可於官網查詢

門票：$639起（4人同行$511起）

地址：香港迪士尼樂園度假區

網站：www.hongkongdisneyland.com

文︰顏燕雯

小模特兒：楊天智

[Happy PaMa 教得樂 第521期]