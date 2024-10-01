學校巡禮：獅小新校長黃偉立 注入拿手好戲 大自然融入教育 提升解難力

文︰顏燕雯

剛過去的中秋節，獅小一年級學生在教師指導下，學習使用火柴把紙燈籠的蠟燭點亮，看到蠋光亮起，一雙雙小眼睛內充滿喜悅。看似簡單的生火技巧，其實就是森林課程的一種，把大自然融入教育中，透過不同活動提升學生自主、解難能力等。森林課程由新任校長黃偉立推動，他說未來希望在低年級引入飼養小動物、行山等活動，高年級則可作水上活動或到外地交流，「香港去哪裏都很方便，我們可以找一些相關機構合作，最重要是讓學生有體驗機會，走出課室學習」。

走出課室學習 着重多元發展

森林課程是黃偉立昔日在通德學校任職校長時提出的學習課程，學生可參與觀星營、單車遊，學習用柴枝起爐生火、紮營等技能。相比下，獅小學生「點燈籠」算是小兒科，不過無論如何這對他們來說都是一個起步點，相信日後學生將會體驗到更多精彩活動。誠然，以客觀條件來說，通德位於元朗錦田村屋群中，校內設有自己的花園和園圃，而且各級只有一班，因此活動時，無論人手或時間安排上也較容易，「獅小班數多，要全校一同參加活動是比較困難，策劃活動時，從教師人手、資源分配及活動時間也要兼顧得更多，不過相信我們整個教學團隊很快便磨合到」，黃偉立說。

獅小一直提倡愉快學習，同時着重學生多元發展，與黃偉立的教學理念不謀而合，這是他願意接受這個新挑戰的原因之一。初來乍到，他發現獅小學生非常活潑，家長亦普遍認同孩子需要愉快的學習環境，所以他保留了學校一些原有傳統，如功課量與以往一樣維持不變，一年級不設考試等。

初小遊戲探索 高小專題學習重實踐

一直以來，獅小都有兩大特色活動，包括校本「未來課程」，以及每個學生均有參與機會的「夢飛翔」。未來課程內容圍繞STEM學習，每周一次全校參與，不同級別的學生設有不同學習主題，初小主要是透過遊戲探索學習，例如Matatalab、LEGO SPIKE、Scratch遊戲設計等。高小採用專題式學習，如無人機物流應用、Canva圖像設計等，着重實踐及應用能力。而有興趣及具天分的學生亦會參與資優小組，代表學校參與國際比賽，擴闊眼界。

全校學生不同地方體驗

至於夢飛翔則是境外教室校本課程，全校6級學生在學年的12月至4月期間，將會到不同地方體驗，如初小生會參與本地日營，高小學生更會到廣州、北京、新加坡等地交流，作跨學科學習。夢飛翔強調所有學生均享有同等學習機會，並非精英才能參與，學校亦會為有需要家庭提供資助。

增生涯、森林課程 發展體藝活動

黃偉立認為獅小已做到活動多元化、學生高度參與，未來他會把更多活動學習和自主學習加入課程之中，亦會增設一些生涯教育及森林課程，以及致力發展體育和藝術活動。實際例子如學校本身擁有一個生態自然角，飼養了黃頭陸龜、鬆獅蜥、球蟒等動物，本來是供參與相關課外活動的學生擔任生態大使學習照顧動物，但之後會推展至課室中，讓全班學生都有機會接觸。此外，獅小在體育方面亦有不少強項，單是田徑隊便有80多人，花式跳繩隊則有約40人，為此，學校已申請戴麟趾爵士康樂基金（主要基金）以增加體育設施，如加設單車、滾軸溜冰、滑板等活動場地，並會在雨天操場增設一個室內運動中心，希望在明年中落實供學生使用。

■INFO

獅子會何德心小學

類別：資助男女小學

宗教：無

校網：72

地址：天水圍第三區天盛苑第二小學

電話：2617 9682

網址：www.htsps.edu.hk

[Happy PaMa 教得樂 第521期]