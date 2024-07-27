$180起任玩互動體感遊戲 踩格踩單車滑雪

5萬呎逾20款遊戲

除了踩格仔，佔地超過50,000平方呎的SSP共有超過20款遊戲，當中不乏互動體感遊戲如 iWall、Multiball等，前者是一種超體感運動遊戲，有超過15種遊戲如足球、滑雪、跑步、跳舞等，可1或2人參與；後者通過把皮球扔向屏幕，玩射氣球、消滅相同顏色彈珠等遊戲，全部均講求體力，玩完絕對可以出一身汗，令人身心舒暢。

SSP最吸引之處是，入場人士可以一個價錢玩盡場內所有活動，除了互動遊戲，還有滑板、高速滑梯、網球、彈牀、飛索、攀石等，是大人小孩齊齊放電之選。●

Super Sports Park

入場費：$180起/人（3小時）

購票網址：www.supersportspark.com

地址：大角嘴海輝道18號銀海坊G03&05

查詢：9716 5576（WhatsApp）

註：進入樂園必須穿著Super Sports Park防滑襪（$30，可於當日入場購買，之後可重用）