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$180起任玩互動體感遊戲 踩格踩單車滑雪

【明報專訊】近期踩格仔成為不少室內遊樂場的指定遊戲之一，位於奧運站附近銀海坊Super Sports Park（SSP）亦於8月份起加入了踩格仔互動遊戲Pixel Runner。遊戲共設12個關卡，難度各有深淺；玩法是避開紅色格仔，踩完所有藍、紫色格仔，而每關共有10個生命值，若誤踩超過10次紅色格便失敗，要重新開始。Pixel Runner關卡是由淺入深，頭幾關較易完成，之後才慢慢增加難度，適合新手試玩。由於SSP每個遊戲均採取排隊制度，Pixel Runner每局時限為3分鐘，最多可以8人一起參與，玩完可以排隊再玩，不限次數。

5萬呎逾20款遊戲

除了踩格仔，佔地超過50,000平方呎的SSP共有超過20款遊戲，當中不乏互動體感遊戲如 iWall、Multiball等，前者是一種超體感運動遊戲，有超過15種遊戲如足球、滑雪、跑步、跳舞等，可1或2人參與；後者通過把皮球扔向屏幕，玩射氣球、消滅相同顏色彈珠等遊戲，全部均講求體力，玩完絕對可以出一身汗，令人身心舒暢。

SSP最吸引之處是，入場人士可以一個價錢玩盡場內所有活動，除了互動遊戲，還有滑板、高速滑梯、網球、彈牀、飛索、攀石等，是大人小孩齊齊放電之選。●

Super Sports Park

入場費：$180起/人（3小時）

購票網址：www.supersportspark.com

地址：大角嘴海輝道18號銀海坊G03&05

查詢：9716 5576（WhatsApp）

註：進入樂園必須穿著Super Sports Park防滑襪（$30，可於當日入場購買，之後可重用）

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