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鬥智鬥力 增劇情模式 「踩格仔」潮打怪物

【明報專訊】互動體感遊戲雖已出現多年，但這類遊戲程式變化多端，除給予設計商無限發展空間，也令年輕一代玩極不厭；如最近一款以跳躍、合作、解難等為遊戲目標的「踩格仔」遊戲，吸引不少年輕人組隊體驗。它恍如上世紀七八十年代流行的跳飛機進階版，不過需要眼明手快的同時，又要與同伴合作才可致勝，既要鬥智也要鬥力，難怪成為新一代最喜歡的「格」鬥遊戲。

這個透過腳或手觸碰不同顏色LED方格來獲取分數的互動格子遊戲，至今還沒有一個正式的中文或英文名字，外國有人稱之為Mega Grid或Flashing Grid Game，中文則有「炫格子」、「閃動格子」等名字，本地年輕人就更簡單地稱它為「踩格仔」。踩格仔最早於2019年在加拿大溫尼伯互動體感遊戲中心Activate的其中一款遊戲出現，熱潮其後由歐美吹至東南亞，近年深圳、台灣、馬來西亞等地均出現「格仔場」，到今年香港亦相繼有party room及室內遊樂場引入這款大熱遊戲。

真人打機闖關體驗增刺激

踩格仔玩法簡單，地上的格仔會隨機變成不同顏色，玩家需在指定時間內踏齊所有得分顏色的格仔才能過關；另有一些屬於扣分顏色、安全顏色等，如踩在扣分色格仔上，扣滿一定分數便算失敗。由於格仔顏色變化、時間規限等可透過電腦程式設計，所以不同店家提供的遊戲難度亦有不同。現時大部分店以「踩得快」的挑戰模式為主，但葵涌Super Cube則較少有地把它設計成真人打機闖關體驗，大大增加刺激感及投入感。

今年6月開幕的Super Cube前身為多用途活動室，由5個90後朋友共同創立，其中一名創辦人Hayden Tsang表示，他們在社交媒體看到很多踩格仔影片，覺得這是一個能帶給人快樂的活動，於是在內地尋找生產商把它引入香港。他們發現大部分踩格仔遊戲程式只求玩家踩得快、跳得遠，這樣就好像純粹在做運動，於是決定在既有的挑戰模式之上，另製作劇情模式，讓整個遊戲變成一條故事線，「就好像打機一樣，我們設計了不同怪物，它們每個關卡都在攻擊玩家，而玩家需要在每關逐一擊破它們（避開扣分格），並蒐集能原（踩得分格），最後更要『打大佬』」。

紅色格「流動」形態 演繹熔岩侵襲

幾個合伙人除了喜歡打機，有些更有媒體製作經驗，所以能夠設計出這個以「沙城之燼」為主題的閃格遊戲，無論開場動畫、怪物造型、遊戲版圖甚至配音都是他們一手一腳設計，像其中一關是講述熔岩侵襲，紅色扣分格仔真的會以「流動」形態出現，不但令玩家容易依據圖案變化規律估算如何走到安全區，也增加遊戲趣味，難怪問他們與其他踩格仔場地有何不同時，另一名創辦人Chris Yeung笑說：「其他人沒有我們這麼『黐線』，當然我都有懷疑過劇場模式是否行得通，因為一般人玩10幾分鐘已經很累，劇場式又要怎樣運作呢？所以我們加入了一些休息時間，也相信故事可以吸引大家一直玩，而不會覺得自己一直只是在踩格仔。」他又說正在研究一些新玩法，如團隊對戰等，希望為玩家帶來新鮮感。

6至8人最理想 一組進攻一組提示

Super Cube現時與Klook合作推出遊戲套票，每局遊戲為100分鐘，當中包括10分鐘遊戲講解、40分鐘最新劇情模式和20分鐘任玩挑戰模式，以及30分鐘休憩活動空間時間，可自由拿道具拍照、免費玩遊戲機等。至於40分鐘的劇情模式，亦非要玩家不停進攻，Chris表示玩10分鐘已很累，所以他們設計了每隔2、3個關卡有些小休時間，屏幕會播放動畫作為「過場」，讓大家回氣後，再準備下一關挑戰。記者落場體驗，發現遊戲並非想像般簡單，當你站在場外時，能清楚看到每個方格的顏色變化規律，但當走入場內，視覺體驗便完全不同，較難察覺格仔如何變化，這也許就是所謂的當局者迷，難怪Hayden指有些團體來參加時，他會建議他們分成兩組，一組在場外給予提示，另一組負責進攻；而在遊戲時，現場亦有主持，除了負責控制關卡、重啟遊戲等技術問題，亦肩負提點玩家的重任。此外，他指玩家人數最理想為6至8人，這個遊戲既是人多好辦事，同時亦會人多手腳亂，「如果人數少，大家要爭取時間在全場踩完所有得分格，那麼每個人的運動量都會較大；但人太多時，又會更容易踩錯扣分格，所以戰略和溝通也很重要」。●

Super Cube閃格互動遊戲

入場費：$597起/3人起（共100分鐘）

Klook購票網址：bit.ly/3zkG5GV

地址：葵涌嘉慶路6-10號僑光工業大廈9A

查詢：4611 4180（WhatsApp）

●有片睇

踩格仔打怪物

tinyurl.com/yvnhex9p

文：顏燕雯

模特兒：Kaitlyn & Owen、Karlie & Karia

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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