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個案分享：注射皮下水+腎臟糧 延續3年安樂日子

【明報專訊】前中學校長何淑儀曾養過4隻患有腎病的貓，其中一隻狸花貓冬冬在11歲時消瘦，不願吃東西，經常伏在地上一動不動，經獸醫驗血後確診患上慢性腎病。冬冬要轉吃獸醫處方貓糧，而為了協助冬冬吸收水分，避免脫水，何淑儀每日也要為冬冬注射皮下水（即乳酸林格氏液）作為體液補充，改善牠因脫水導致消瘦情况。

由於貓貓對注射反應強烈，不少貓主都不忍心為牠們注射，不過為了健康着想，何淑儀亦只好狠下心腸。最初為冬冬注射，需要合二人之力，後來習慣了後，她只需預先掛好「水袋」，一手按住貓及針頭，一手擠壓水袋便能為愛貓注射，冬冬亦好像明白主人苦心，變得配合，不會躲藏。經過注射皮下水一段時間後，冬冬再沒出現脫水狀况，胃口雖時好時壞，但生活已逐漸回復正常。

過了幾年安樂日子，到了冬冬14歲那年，牠的身體每况愈下，獸醫發現牠的心臟出現雜音，腎指數亦居高不下。何淑儀說，「我嘗試努力維持牠的生命，但最後發現原來牠一直忍受着劇痛，所以才會一直趴着不動」，既然活着大部分時間都是折磨，她不忍心冬冬受苦，最後讓冬冬在獸醫處安樂死。

冬冬走後，她帶14歲的黃貓肥肥到獸醫處檢查，驗血結果一切正常，怎料兩個月後，肥肥被確診有急性腎病，留院6日治療不果，只好接牠回家寧養。回到家中，肥肥攤在地上，沒胃口吃東西，何淑儀不忍牠繼續受苦，翌日亦讓牠接受安樂死。之後，她痛定思痛，在家中每個貓兜都放滿水，讓貓貓能隨時喝水，亦早早為14歲的老貓DaDa換上適合牠吃的乾糧與濕糧，其中濕糧含水量較高，對貓貓來說，亦有補充水分的作用。幸運地，DaDa至今仍然健康。●

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