突暴食卻消瘦 密密喝水 口臭 腎病襲貓咪 快求醫保功能

貓先天腎元較少 耗盡不能再生

要了解貓腎病？先要了解貓的腎臟結構。香港愛護動物協會（下稱愛協）高級獸醫方曉瑩表示，學術界主流認為這與其腎臟結構有關。貓先天腎元（腎的基本功能單位）較少，只有約20萬個，隨着年月會不斷損耗，無法再生，情况如同人類女性有限的卵子數量一樣。腎元功能如同過濾器，能助廢物與毒素排出體外，維持電解質，調節血液中的酸鹼值等。隨着貓年紀漸長或因急性病而損耗腎元時，會令其體內代謝廢物如尿液、毒素無法排出。另外，腎元受損亦導致體內蛋白質流失，對身體造成影響。而腎臟亦是重要造血器官之一，當腎功能出現問題時，自然影響其造血功能，導致貧血；若加上貓少喝水，進食的乾糧過鹹等都會加重腎元的工作量及負擔，令其損耗更快。

誤吃毒物致急性腎損傷

貓腎病分為急性與慢性。急性腎病，或稱急性腎損傷，通常是指嚴重的突發疾病，如貓誤吃毒物如百合花、防凍劑等，需立即入院治療。方曉瑩表示，一些特定急性腎病，例如貓膀胱受細菌感染，獸醫若能在感染腎臟之前透過驗血來發現肌酸酐數值（或稱腎指數）偏高，便有機會及時用藥治療防止腎臟被感染，保住腎功能。惟她表示，腎功能若已受破壞，即使經治療亦未能回復，甚至可能演變成長期腎病。

慢性腎衰竭成因：老化、癌症、腎石

至於慢性腎病，或稱慢性腎衰竭，是一種持續性疾病，主要與老化、癌症病變、腎石有關。獸醫一般會參考國際腎臟權益協會（IRIS）的指標，依據貓貓血液檢查中的肌酸酐與SDMA（對稱二甲基精胺酸）濃度，評估貓貓病况的嚴重程度。由於慢性腎衰竭屬長期病，獸醫及貓主只能長期觀察愛寵，給予合適藥物緩解或以輔助方法如針灸等，減輕其腎臟負荷，盡力保留剩餘的腎功能及維持其生活品質。

忌亂餵營養補充品、強行餵水

方曉瑩分享其中一個「病患」個案，2019年，英國短毛貓石仔到愛協診所洗牙，驗血時發現其腎指數偏高，尿檢中亦發現尿液濃度不夠，此乃早期腎衰竭徵兆。石仔接受處方藥物，並改吃為患有腎病的貓而設的「腎臟糧」——成分比一般貓糧低鹽、低蛋白質、低磷質等，令貓咪的消化道更易吸收；再配合半年一次檢查，現年14歲的石仔情况尚算穩定。她表示，腎病愈早發現，愈有機會保住其腎功能。她又提醒隨着科技進步，貓的壽命亦不斷提升，貓主只需按照獸醫建議好好照顧貓咪，不要自行盲目給貓咪餵飼坊間營養補充品或強行用針筒給牠餵水，即使貓咪患上腎病亦能安享晚年。

尿液呈透明 失七成腎功能

跟其他疾病一樣，貓腎病亦難以預防，方曉瑩表示，貓主日常應多觀察貓咪的健康及生活狀况，若發現其飲食或活動狀態異常，應及早求醫。她表示，如貓咪有以下情况，亦可能是患上腎病的徵兆：

1. 水量：喝水量增加或比平日更頻密

2. 食量：病發早期進食量正常或突然暴食，但體重持續減輕；病發中後期則出現食慾不振

3. 嘔吐：若嘔吐趨頻密，口腔發臭，代表毒素已黏附在腸壁及口腔；精神亦變差

4. 如廁：病發中期，小便愈趨頻密，並會在貓砂盆以外的地方小便。正常貓尿，色澤黃而濃縮，氣味重；若尿液呈稀釋透明，代表已失去七成以上的腎功能●

文：彭堦琛

編輯：梁小玲

美術：朱勁培

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