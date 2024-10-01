人氣餐廳南下 性價比高 星級廚為港設計升級新浙菜

綠茶餐廳是內地人氣的浙江菜餐廳，前身為2004年於杭州西湖龍井茶園開業的「綠茶青年旅社」。2008年集團將旅社改為餐廳，並在杭州西湖景區開設首間綠茶餐廳，現時全國各地有逾400間店，分佈於杭州、上海、廣州、深圳、成都等地。今次於香港開設分店，選址銅鑼灣希慎廣場，餐廳佔地約1800平方呎，裝潢以綠色和白色為主，清新簡約，並點綴大量綠色植物襯托出清雅氣氛。

全部菜式$200以下

當大家得悉內地一些著名餐飲品牌來港開店，相信必會一面倒地問：如果菜單一樣，但內地定價便宜一些，為何要在港吃呢？對此綠茶集團副總裁、海外事業部總經理陶冶（Thomas）表示明白本地客人想法，因此他們嚴控價格，整個菜單內沒有逾200港元的菜式，盡量做到高性價比。他認為最大賣點是「做些upgrade、不一樣的新東西，連在深圳也吃不到，連內地人來港旅遊也願意來吃」。為了實現這概念，他邀得曾帶領多間內地被評選為米芝蓮或黑珍珠餐廳，並被《美食與美酒》雜誌評為年度BEST 50中國頂級名廚之一的浙菜名廚俞斌，擔任綠茶餐廳香港店的首席顧問。Thomas說內地及香港店皆主打新浙菜：「但內地店較多不同菜系、混合菜，香港店更集中在新浙菜。希望更多人理解浙菜，這是為何我們和俞老師合作的原因。」因此香港店菜單並非只簡單複製內地菜單，香港店供應的約有一半是俞斌設計的新菜式，另一半是店內升級了的招牌菜。

何謂新浙菜？先要了解浙江菜。身為浙江人的俞斌指「傳統浙菜清淡鮮滑，刀功精細。整體上調味簡單一點，突顯食物本身的鮮味」。浙菜涵蓋不同地方菜式，包括杭幫菜、紹興菜、寧波菜、溫州菜、台州菜等，風味略有不同。「新浙菜，就是要順應這個時代，融合更多創意。」俞斌指一是食材的融合，因為物流科技發達，現今可添加一些非浙江食材，或在浙江生產的新食材，「例如魚子醬，中國是全球魚子醬最大出口國」。二是在浙菜的基礎上，融合粵菜、淮揚菜、魯菜、川菜等菜系，令層次變得更豐富。

花雕醉大蝦不嗆 蓴菜魚圓鬆軟

記者品嘗了數道新菜式。涼菜中必試花雕醉大蝦，俞斌分享：「浙江一帶會用『花雕酒醉』的做法處理蝦蟹。花雕酒香味重，還有一絲絲的甜味。」當地餐廳多使用河蝦，香港店則選用本地採購的海蝦。熟蝦浸泡花雕中，浸過夜後連殼也入味，酒香不嗆。

傳統浙菜還有「西湖蓴菜斬魚圓」，俞斌說：「將魚肉斬成魚圓後加些肥膘（豬肉肥膏），非常鮮嫩細滑。」內地多以鮰魚這類淡水魚製成魚圓，香港店則改用海魚。雞湯內有一大顆魚圓連西湖名物蓴菜，鬆軟鮮甜。另一道東坡小牛肉，是東坡肉的變奏版，牛小排以紅燒手法製作，濃油赤醬，軟腍程度和味道，令人以為是五花肉。面餅醬香五花肉，則用面餅捲着富醬油香的炸五花肉片、青瓜絲、葱絲，濃味中帶點清爽，非常冶味。

記者曾在深圳嘗過綠茶餐廳的出品，感到香港店的招牌菜，無論在賣相和味道上皆提升不少。例如在深圳店的龍井烤雞，廚師會把雞切成4大塊，並用圓盆盛載；而香港店的賣相則更講究，先用木色桶盛載原隻約重750克烤雞讓客人「打卡」，然後剪成雞塊；烤雞皮帶焦香，肉質軟嫩，還多了清香的煙熏味，原來器皿底部放有燒熱了的龍井茶葉和桂花，不斷熏香雞肉，提升風味。

「復刻」內地停售菜式 芋頭煲粉糯

香港店亦有「復刻」內地已沒有供應但仍受港人喜愛的菜式，例如狀元芋頭煲。店員教路將芋頭、葱花、肉碎等材料拌勻至軟爛，用匙羹舀來吃。芋頭粉糯，肉碎充滿醬油香，而葱香亦正好中和芋頭的膩感，令人忍不住想用來伴飯吃。當然還少不了令餐廳爆紅、年銷600萬份的王牌美食「麵包誘惑」。Thomas稱他們盡量維持內地版的原汁原味，將帶奶香麵包磚烤至金黃，再在麵包上放一球雲呢拿雪糕，熱辣香脆的麵包與凍冰冰的雪糕特別合拍！餐廳在銅鑼灣開設首間分店後，稍後將於大圍圍方再開新店，以「西湖盛宴」作裝潢主題，瀰漫古色古香的氛圍，打卡一流。●

綠茶餐廳（銅鑼灣店）

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場12樓1202號舖

查詢：3460 2252

註：另加一

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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