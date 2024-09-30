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人生下半場

健康

醫賢心事：思覺失調 心理輔導不能代替藥物治療

【明報專訊】早前一名患有思覺失調的男子，懷疑在寓所病發，向母親和妻子施襲，遭警方開槍擊斃，實屬悲劇。思覺失調是比較嚴重的精神疾病，主要症狀包括幻覺和妄想；這些症狀對患者思維、情感和行為產生明顯影響。

幻覺

‧聽覺幻覺：幻聽是最常見症狀，這些聲音似乎來自外部環境，但實際上並不存在。患者可能聽見別人在批評或談論他，甚至可能聽見自己的思想被這些聲音說出來，因而感到私隱被侵犯。患者聽到的聲音很真實，不能分辨真假，而患者聽到這些聲音往往會感到憤怒或害怕

‧視覺幻覺：患者可能看到不存在的事或人，這些視覺幻覺對患者而言是真實的

‧其他幻覺：包括嗅覺、味覺和觸覺幻覺，患者感受到不存在的氣味、味道或觸感

妄想

‧被害妄想：患者認為自己受到迫害、監視或陷害；認為自己因為某些原因冒犯了別人，然後別人作弄他或向他報復，例如開始跟蹤或監視他，甚至覺得手機、電腦被入侵

‧覺得事情與自己有關連：患者可能覺得別人談論事情字裏行間跟自己有關，或覺得新聞報道跟自己有特別關聯，例如在給他一些信息或暗示

‧覺得思想被干擾或被廣播：患者覺得自己被加插不屬於自己的思想，或是自己的思想被廣播出來，所以全部人都知道他在想什麼

‧對於這些妄想患者都深信為真，失去了辨別真假的能力，但別人聽起來會覺得不合情理

其他症狀

‧思維混亂：患者思維可能零碎、困惑或不連貫，而這些思想上的混亂，可以從患者說話裏反映出來

‧社交和工作功能受損：患者在社交互動和工作能力出現困難，情感反應變得匱乏，表達能力變弱，而應付工作和生活問題亦可能變得困難

及早治療對患者而言十分重要。治療可以有效控制思覺失調症狀，包括幻覺、妄想、思維混亂等，幫助患者更好地理解現實世界，提升生活品質。而未經治療的思覺失調患者可能會逐漸惡化，導致更嚴重的症狀和生活功能障礙。雖然大部分思覺失調患者並沒有暴力傾向，但患者在未接受治療或停藥後，有可能出現傷害自己或傷害他人的情况，及早治療可以減少這種風險。

早求醫早服藥避免惡化

藥物是治療思覺失調的主要方法。思覺失調涉及腦部傳遞物質異常，因此，主要治療是透過藥物使這些傳遞物質得到平衡，而心理輔導並不能代替藥物治療。新一代抗精神病藥雖然不是全無副作用，但相比舊式藥物的少。而最重要的是，如果缺乏治療，思覺失調會惡化，因此若不幸患病，及早求醫才是良策。

文：何浩賢（精神科專科醫生）

（關心社會，關心時事，透過文字為大家解憂打氣）

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