知多啲：糖尿影響神經感覺 易突發心肌梗塞

說到這裏，就想特別指出糖尿病對冠心病以至心臟血管鈣化的影響。

糖尿腎衰竭 較易心血管鈣化

一般來說，心臟血管疾病的傳統風險因素包括年長、男性、三高、吸煙等。近年已知，若有以上傳統風險因素，尤其是「三高」之一的糖尿病長期控制得不好，心臟血管更容易出現鈣化斑塊。另一個因素是末期腎衰竭，因為腎臟會影響身體內鈣的運作，所以末期腎衰竭病人心臟血管及身體其他較大的血管都會比較容易有鈣的積聚而形成斑塊。

其次，糖尿病對冠心病的病徵也會帶來影響。冠心病病徵有兩大類，第一類是穩定型心絞痛，例如心臟血管長期收窄七、八成，心臟肌肉得不到足夠的血液供應，便會出現心絞痛，最常見是胸口感到壓痛或心悸（心律不正），其他心臟功能欠佳引致的病徵如氣促等。

心血管塞八、九成 未必有病徵

另一類是沒有病徵的心絞痛，病人平日可能全無不適，一來便是突發性心肌梗塞，就像經常在電影情節看到，完全沒有病徵之下胸口突然感到劇痛，並大量出汗等。事實上，約半數冠心病人，首次出現心絞痛病徵已經是急性心肌梗塞，因為很多個案即使心臟血管塞了八、九成也未必有病徵。尤其糖尿病長期控制不好，更容易出現沒有病徵的心絞痛，因為糖尿病會影響神經感覺，即使心臟血管收窄情况嚴重，病人也未必會有感覺。

因此，要預防突發性心肌梗塞或心臟血管鈣化，除了注意健康生活和運動等，糖尿病的控制尤其重要，糖尿病患者應把糖化血紅素（HbA1c）控制在6.5以下，而早期糖尿病（糖化血紅素5.7至6.4）病人也要注意及早控制好血糖，以免變成長期糖尿病。

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