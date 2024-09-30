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健康

刀片 電鑽 衝擊波 3武器抗鈣化 打通心血管

【明報專訊】提起冠心病，最常聽到是治療冠心病的「通波仔」手術（冠狀動脈介入治療術，簡稱PCI）。通波仔是以導管攜帶球囊經動脈進入心臟血管收窄位置，將球囊充氣，令血管擴張，再在該處放置支架。但在某些情况下，需要較多工序才可完成通波仔，例如當發現引致心臟血管收窄的斑塊鈣化指數較高時，就需要借助特殊「武器」。

與飲食攝取鈣質無關

心臟血管鈣化中的「鈣」，和我們從飲食中攝取的鈣質是完全沒有關係，「鈣化」其實是心臟血管粥樣硬化其中一個過程。我們可將心臟血管比喻為一條水喉，隨年紀或其他風險因素增加，水喉內壁會產生不正常斑塊，當這過程出現在心臟血管內就稱之為粥樣硬化。當心臟血管內壁斑塊愈來愈大，便會造成收窄及堵塞，影響心臟的血液供應。

斑塊含鈣量高 血管硬難通波仔

這些斑塊其實是什麼物質呢？主要有3種：纖維性物質、脂肪性物質及鈣化物質。同一位置的心臟血管斑塊，一般都會包含以上3種物質，心臟血管鈣化就是當有斑塊形成，而斑塊有較高含量的鈣。心臟血管收窄需要通波仔，在之前醫生會為病人作心臟血管電腦掃描，目的是大致掌握造成收窄斑塊的鈣化情况，包括：

˙檢查可得出鈣化指數（calcium score），這是一個實質數字，正常人應為0，若指數高於100便會視為高，所以通波仔手術前一般都會檢測鈣化指數，讓醫生有一個概念，了解心臟血管斑塊是什麼類型

˙電腦掃描可看到心臟血管哪些位置有較多的鈣化物

不同技術除鈣 球囊較易擴張

一般在通波仔前，醫生已知道病人心臟血管鈣化的大致情况，從而有不同做法。通波仔是讓導管㩦帶球囊通過心臟血管收窄位置，然後將球囊充氣，擴張收窄部位後再放置支架，令血流回復通暢。若收窄位置的斑塊鈣化程度偏高，可想像為該處血管比較「硬」，球囊未必可通過，或通過了也未必能完全擴張，繼而放置支架也未必能完全擴張，絕對會影響通波仔效果。因此，需要因應情况以不同技術和儀器處理鈣化位置，然後再通波仔，例如：

1.刀片球囊 讓鈣化斑塊現裂痕

刀片球囊即一般用於通波仔的球囊表面裝置了刀片，這些刀片對於心臟血管是安全的，目的是令鈣化斑塊出現裂痕，讓球囊較容易通過和擴張，之後放置支架也較容易擴張。

2.冠狀動脈旋磨術 斑塊磨成粉

若心臟血管收窄較嚴重且鈣化程度高，連球囊也無法通過，可能需要借助冠狀動脈旋磨術（rotablation）。其主要工具是一支旋磨刀，俗稱電鑽，刀頭是非常堅硬的鑽石物質，以每分鐘轉動18萬次通過阻塞血管的鈣化斑塊。旋磨時病人會聽見像電鑽般的聲音，但不會有特別感覺。旋磨術的作用是當穿過鈣化斑塊時，將部分斑塊磨成粉狀，粉狀隨血管流走並被身體吸收。磨走了部分鈣化斑塊後，再做通波仔手術，球囊和支架擴張可較為理想。

3. 衝擊波技術 震碎鈣化斑塊

衝擊波用於碎腎石及治療肌肉痛症已有多年，近年也應用於處理心臟血管鈣化斑塊。做法是由導管將球囊帶到心臟血管收窄位置，並從球囊內放出衝擊波，震碎部分鈣化斑塊，之後所放置支架便可以較完美地打開和擴張。

以上3種技術均用於鈣化程度較高的心臟血管斑塊，幫助通波仔及放置支架，至於哪一種最適合，往往需要醫生視乎實際情况決定。但大致來說，當鈣化斑塊引致的收窄較嚴重，球囊難以通過時，首選是旋磨術，即先將部分鈣化斑塊磨走再做通波仔手術。

文：盧家業（心臟科專科醫生）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕衝擊波 冠心病 冠狀動脈介入治療術 通波仔 心血管鈣化 健康點滴

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