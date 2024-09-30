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澤星寄語：開學記趣

【明報專訊】新學年剛開始，新生積極探索校園生活，舊生重投學業之際，我和同事們也忙得不可開交。在開學首個星期，我們一口氣接待了多個來訪團體，互相交流並探討合作機會。

由於訪客多於上午9時來訪，我和同事一早於醫學院大樓前恭候。沒料到學生都以為我們在歡迎他們回校開學，顯得十分雀躍，不少學生更主動跟我合照、聊天。儘管當時另有任務在身，但看到學生們的喜悅，我也不便說破，一樣高高興興地和他們談笑。事後回想，這麼一件簡單小事，竟能讓大家樂上半天，何樂而不為呢？

從事教育多年，我愈來愈深刻地感受到，教育不止是傳授知識和經驗那麼簡單。知識和經驗，可能只屬於「教」的內容；至於「育」，應注重培育學生的品格和心智。身為師長，我最希望自己的學生德才兼備，擁有良好品格、成熟心智、豐富學識和卓越能力服務社會。我當然也期望學生青出於藍、成就輝煌，但有時成就高下並非單靠個人的努力，還取決於天時地利等個人無法控制因素，所以我認為只要盡心盡力，成敗得失倒不必看得太重。

培育品學兼優 身教最重要

要培育品學兼優的學生，最重要的不是傳授多少知識，而是身教。師長要以身作則，樹立榜樣，時刻關懷和勉勵學生，讓他們透過觀察、感受和學習，培養良好品格，而這一點對醫護專業來說尤其重要。以前說的薰陶、春風化雨，現在說的「以生命影響生命」，就是這個意思。

說到這裏，不禁想起我們的舊鄰居——明愛胡振中書院。以我所知，該校校長、副校長和多名教師，每天都會站在學校門前迎接學生，風雨不改。這並非溢美之辭，我記得好幾次在大雨滂沱的早上，確實見過他們打着雨傘站在門前迎接學生。他們對學生的關懷和愛護，真摯動人，就連我這個旁觀者也十分感動。

此外，我知道書院校舍不少裝修和佈置，其實是全校師生合力經營的成果。大概由於經費所限，一些簡單髹油漆、木工或修理器具等工作，需要教師、學生和校工分工合作、親力親為，但同時這也是培養師生感情和歸屬感的良機。有份參與的員生在這個過程中建立起來的感情和默契，就像父母和孩子一起煮食、講故事或做勞作那樣，既深厚又持久，往往是物質難以取代。我有一個外籍朋友，就是因為深受書院的教學理念和師生的情誼感動，特意安排孩子從國際學校轉到該校就讀。孩子轉校後性格明顯變得開朗，而且更有同理心，讓朋友感到很欣慰。

畢竟教育就是育人、樹人，但我們可能疲於應付繁重的日常工作，有時會忽略教育的本義。舊鄰居書院的經驗，不僅為我們樹立了榜樣，更可說是鏗鏘有力的提醒。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕明愛胡振中書院 醫科 醫學院 香港大學 健康 劉澤星 澤星寄語

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