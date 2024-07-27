街知巷聞：屹立大圍半山逾六十載 見證新市鎮發展 SHATIN INN 沙田歷史一部分

影視作品取景 遊人歇腳觀光

新界多山路，多要駕車而至，二戰後大埔公路旁建了不少酒店和餐廳，例如華爾登酒店、龍華酒店、雍雅山房、沙田大酒店和沙田茵，為遊人提供餐飲或住宿服務。雍雅山房和沙田茵設有露天茶座，香港史學會理事鄧家宙小時候去過，他感覺人們去茶座不純粹因為肚餓覓食，多是慕名而來，「好像覺得去茶座是一種品味、身分」，就如去山頂的餐廳一樣，昔日人們認為茶座是有錢人才去的地方。

鄧家宙的親戚有車，以前會載親友周圍去。他猶記得沙田新市鎮於1980年代剛開發不久，親戚載他入沙田遊車河，一路上除了樹，就只有行車路，「那些車路不是大馬路，似山路，太陽下山的話路上很黑。駕車那麼久，一直只看見樹，覺得時間過得很慢」，是以中途到茶座歇一歇，欣賞風景。他憶述：「大家是專門去茶座（看風景）的。」他印象中去茶座的人多數衣著光鮮，總耳聞旁人閒談提及茶座哪個位置有明星坐過。不過他去沙田茵的次數不算多，對其記憶模糊。

若想回憶沙田茵舊貌，或可重看在那裏取景的影視作品，例如杜琪峯分別有份執導和監製的電影《阿郎的故事》和《暗花》。不過facebook專頁「香港探古」版主Nicky說，根據網民提供的舊照，沙田茵的模樣從開業至今基本上始終如一，現在只是多了些帳篷。自從傳出9月尾、10月初結業的消息，沙田茵近來多了人流，老闆娘和員工忙着招待客人，無暇應接記者的訪問。記者上周問了兩次老闆娘確實的停業日期，她說：「我也不清楚，9月尾或10月吧。」正疑惑老闆為何不知道餐廳做到幾時，追查餐廳歷史，約略能推測一二。

印尼華僑接手經營

Nicky翻查關於沙田茵的資料，有說沙田茵起初不是由印尼人經營。餐廳名字中「Inn」在英語可解作小旅館，他心生沙田茵曾否由英國人營運的疑問，亦想了解沙田茵是否曾作住宿用途，始查找沙田茵開業的1960年代歷史。他們發現，1956年愛丁堡酒店有限公司（Hotel Edinburgh Limited）開設沙田大酒店（Shatin Heights Hotel）前，酒店一名葡籍董事F. F. Da Cruz向港英政府申請租用沙田茵現址（大埔道7咪半）5年，興建士多和路邊咖啡店，為入住酒店的遊客和駕駛者提供無酒精飲品和停車場，當時已命名為「Shatin Inn」，即代表沙田茵或非一直由印尼人營運。Nicky嘗試透過口述歷史和歷史檔案證實他的猜測。他在facebook一個有多名曾於英殖時期居港的外國人群組發文，希望蒐集更多關於沙田茵的資料，獲一名叫Kiska Sankey的網民留言。該網民稱其家族有份經營愛丁堡酒店有限公司，沙田茵現存的紅色韆鞦原屬於他家，後來其家族於1960年代搬離香港，將餐廳轉交印尼華僑經營。Kiska Sankey的家族仍持有餐廳與政府簽訂的短期租約，近日因經營者選擇離場而終止租約。

公路改道 遊人大減

Nicky本身是建築師，素來特別關注舊建築，很少留意商舖和餐廳，但對於沙田茵，他說：「我們不當沙田茵是店舖，甚至覺得它的建築頗獨特，想了解它。」Nicky對沙田茵的印象源於大眾在社交媒體上發布的相片，受其復古的麻石牆和「SHATIN INN」招牌的藝術字體所吸引，這才發現大埔公路一帶不止有「雍雅山房」。他記得去年唯一一次到訪沙田茵，印象深刻，餐廳內有4枱客人，來自不同年齡層的本地和外籍人士，「有人是駕車來的」。Nicky說去沙田茵有種到了郊外的感覺，單從視覺看，沙田茵的建築和風景獨特，但更重要的是他們發掘其歷史故事後，發現沙田茵在沙田歷史也有重要角色。

Nicky續說，隨着沙田新市鎮發展，沙田茵一帶的建築改頭換面，譬如與它一同落成的沙田大酒店，早在1959年賣給華人經營的永業公司，後於1983年重建為私人屋苑沙田花園，沙田茵卻保留至今。Nicky表示沙田茵一旁的大埔公路昔日是駕車入沙田的必經之路，隨青沙公路和8號幹線通車，大埔公路改道後，入沙田毋須再駛經沙田茵，餐廳便人迹罕至，「有很多人以為它（沙田茵）已經拆了，或者一早不存在」。

前地政處測量師倡保留建築

為何沙田茵此前能在城市發展中「獨善其身」？1955年F. F. Da Cruz向港英政府申請租用沙田茵土地時，因沙田區發展未明，他不想以公開拍賣形式取得租約，政府當時批准他的請求，直接向他租出土地。政府為避免申請人興建非臨時性質的建築物，改以發出租用官地牌照，後於1974年改批按季續租的短期租約。修讀城市研究的專頁「Area 17」版主Antonio翻查有關文件後，發現沙田茵所屬土地用途當時一直未定，他說根據1980年沙田理民府討論重新規劃沙田第37區和第50區土地用途的備忘錄，沙田茵從第37區被獨立劃分為第37D區，不再是原規劃中的住宅（乙類）用地。在1980年代任沙田地政處測量師的李森（Roger Nissim）於此備忘錄提到，沙田新市鎮發展之時，餘下的沙田舊建設變得珍貴，並認為沙田茵有保留價值，又建議若不作商業土地，可劃為其他指定用途（OU）。Antonio在1982年的沙田分區計劃大綱圖發現沙田茵區域被劃為政府、機構或社區（G/IC）用地，其餘第37區土地則為住宅和綠化地帶用地，這用地的區別劃分也讓沙田茵更顯獨特。

Antonio問李森為何認為沙田茵值得保留，李森說1980年代，在九龍塘廣播道附近從事媒體和娛樂行業的人，還有在沙田工作的人都喜歡去沙田茵吃午餐；而沙田茵佔地面積小，且靠近公路，不適宜作居住之用，以規劃分區限制土地用途，對保留沙田茵似乎是最好選擇，此40多年時間便是證明。

對於沙田茵因經營困難擬結業，李森說，不少港人包括他在內，都北上深圳消費和旅遊，在深圳吃一餐飯的價格只是香港的一半或三分之一，除非業主降低租金，否則類似的結業情况會持續出現。記者以電郵追問李森，他表示沙田茵餐廳被劃入G/IC土地利用分區，是針對該場地未來永久使用的長期規劃決策；而沙田茵餐廳以短期租約佔用土地，這類可續租的租約通常為期3年，被視為臨時用途；因此理論上，若該土地確定有永久用途，政府可終止沙田茵的租約，但此情况從未發生，餐廳得以保留至今。但基於深圳的消費競爭力，李森無法想像沙田茵結業後，還會有任何新營運商想接管餐廳，「所以遺憾的是，（餐廳結業）是一個時代的結束」。

政府：考慮重新招標

地政總署回覆記者查詢指，沙田茵餐廳涉及以短期租約方式租用政府土地作餐廳用途，有關承租人今年7月要求終止租約，沙田地政處正安排於今年10月初收回該用地，並會諮詢其他部門，以考慮合適用途，包括重新招標現有短期租約。

沙田茵臨近大圍新村一帶村屋、私人屋苑海福花園，還有學校，在現時的城市規劃上它與鄰居的確是「out of place（不協調）」，但別忘記沙田茵落成時確實符合時代發展，因應遊客需要提供服務，Antonio反思：「難道它與附近土地用途不相容，就要處理它？」Antonio住大圍，對他而言，沙田茵位置偏僻，不會專程到訪，他也是獲Nicky邀請合作研究沙田茵的歷史故事，才開始深入了解。Antonio說不少事物逐漸消失，存在時人們未必在意，失去時才追憶。沙田茵經歷戰後到沙田新市鎮發展的年代，Antonio雖沒親睹那遊人絡繹的光輝歲月，但他認為沙田茵已是整體歷史的一部分，「保存歷史不一定要經歷過才（覺得）值得保存」，反而是保留了才能從中認識歷史。沙田茵用地前路未定，Nicky認為就算現在營運者離場，政府也可保留原有建築，讓新營運者經營，並串連其他沙田景點作文化古蹟深度遊，例如制訂舊電影場景路線。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 姚超雯、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

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