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2024年9月29日星期日
星期日生活
星期日生活
無名周記：回家的願望
品格邊度學
何謂大學教育
大學
周日話題：街道不浪漫──從潑射性暴力反思性別與空間不平等
誰人日記：無品
風山誌：正念，不帶評價的覺察
周日話題：一字記之曰：貪
什麼人訪問什麼人：三棲編劇龍文康：舞台比電視電影更天馬行空
圖文城市：每日的情緒雕塑2023-2024
Short D：（十七）：寫字
五音筆傳：何需辨雄雌？ 流行音樂中的性別流動
#047 金魚囝
同場加映：止戰與波長：多倫多國際電影節2024現場觀察
老少女之麻糬周記！
放心寫作：#105 比強大更強大的小戰士
讀者來信：〈一起在暴風雨中翩翩起舞〉
對號入座：《完美物質》：以十倍奉還
家明雜感：《孤狼同謀》：我自求我道
影片簡評
單元連載：香港書117
星期日文學‧個人生命史，也是香港的歷史——專訪作家葛亮
{事實查核達人}李鈺鵬 教AI做好人 擋流言覓真相
料理分子：台南棺材板與福岡爆餡多士 奶油吐司鹹甜盛宴
小不點學堂：「乜乜乜學校」教乜東東？ 價值觀教育邊玩邊教
社會實驗：共融起舞 點止表演咁簡單
街知巷聞：屹立大圍半山逾六十載 見證新市鎮發展 SHATIN INN 沙田歷史一部分
未來城市：懲教署網購平台方便不貴 探監用品士多生意跌謀出路
影片簡評
【明報專訊】《 母血性》IIB
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周日話題：一字記之曰：貪
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五音筆傳：何需辨雄雌？ 流行音樂中的性別流動
#047 金魚囝
同場加映：止戰與波長：多倫多國際電影節2024現場觀察
老少女之麻糬周記！
放心寫作：#105 比強大更強大的小戰士
讀者來信：〈一起在暴風雨中翩翩起舞〉
對號入座：《完美物質》：以十倍奉還
家明雜感：《孤狼同謀》：我自求我道
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單元連載：香港書117
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