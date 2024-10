《禮記》「大學之道」中的大學,意指立身處世最根本的學問道理。而當今作為組織、制度化的大學,源自拉丁文universus,意指整體、全部。

雖然我們都會有忘記名字由來寄語的時候,但偶爾拾趣反思,順着筆勢感受事物流動,大學這集體的一切,是否已支離破碎,或是在艱苦中奮進?

香港大學:明德格物

Sapientia et Virtus

香港科技大學:(無正式校訓)

香港中文大學:博文約禮

Through learning and temperance to virtue

香港城市大學:敬業樂群

Officium et Civitas

香港浸會大學:篤信力行

Faith and Perseverance

香港理工大學:開物成務 勵學利民

To learn and to apply, for the benefit of mankind

嶺南大學:作育英才 服務社會

Education for Service

香港教育大學:文行兼修 敬業愛生

香港都會大學:勵學致遠 敬慎日新

Transcendence through Erudition and Renewal

香港樹仁大學:敦仁博物

Be sincere in Ren (benevolence) and learn widely

香港恒生大學:博學篤行

Erudition and Perseverance

聖方濟各大學:自強不息

Ad Destinatum Prosequor

