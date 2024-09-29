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何謂大學教育

【明報專訊】中大校董會全票通過盧煜明教授明年接任校長一職。中大經過這幾年的風雨，盧煜明說學校迎來新的開始，會努力集中推動學術及教育，兼顧人文和科研的發展。學術和科研發展可以透過大學的國際排名反映出來，但所謂人文精神和學生教育卻不易衡量。學術研究追求前沿的發展，人文和教育卻是回歸人的根本，在數據和業績主導一切的大環境裏，如何認真看待學生、思考大學教育的意義，其實是所有大學都不能忽略的事。

這學期我教一門專為一年級生而設的課，目的是讓新生適應大學生活。課程設計是要「讓同學思考大學生在社會中的角色及責任」，探索作為一個政治學系學生的意義，簡而言之，任務就是要讓學生明白「何謂大學生」。對於大學一年級生來說，中學升讀大學是成人禮，意味着從以往各種形式的束縛和規範中解放：衣著、上課時間、行為舉止都變得自由（當然中文大學還是有必須穿著學校運動服的必修課），而知識也不再是為了目標單一的公開考試而學習。學生要理解、消化和適應種種的變化，其實不容易。

在同樣的課室看到面前同樣修讀政治與行政學的學生，恍如昨日地覺得看到自己，但這個昨日原來已是10多年前，應該是恍如隔世才是。我問學生今時今日還有沒有「大學5件事」這說法，個個一臉漠然，勉勉強強才能數出哪5件事。我給學生找來陳年的報紙，是我讀大學時（就在「世紀版」）寫自己怎樣討厭「dem beat」、如何對「大學5件事」嗤之以鼻，批判大環境將「大學生」變得像公式一樣去倒模製作，同學看到舊文章也一陣譁然。歲月早就將年輕時的大喜大惡磨洗了，今天站在學生面前，看到的都只是年少的好。

在9月初的時候，台北中研院的胡適紀念館趁着開學的季節，在社交媒體專頁貼了胡適在1958年台大開學禮上的演講辭，演講的內容是胡適自己讀書的經歷，正好跟我要教的這門課有很大的關係。當年胡適拿庚子賠款留美讀書，一時不知讀什麼科目好，哥哥為他送行的時候，千叮萬囑要胡適讀有用的書、做有用的人。所謂「有用」，要麼開礦，要麼造鐵路，而對應的就是「無用」的哲學或文學。胡適實在不想開礦造火車，折衷在康奈爾大學選了農學，覺得還是實用的科目，學成可以貢獻國家。

到美國後，農務系的開學第一課就是學習洗馬，然後又讀「蘋果學」，學習將蘋果分類，然後把不同品種命名。花了大半天分來分去，勉強把蘋果的品種死記下來，但一抬頭，就發現那些在美國食蘋果大的同班同學，原來早就完成功課回家吃蘋果了，這時胡適也終於意識到農學並非自己的興趣。後來胡適轉到哥倫比亞大學讀文學和哲學，成為了近代中國最重要的知識分子。整篇演講，無非是想勉勵同學在進入大學以後，按「性之所近，力之所能」為原則去讀書；如果未找到興趣，最好在大學第一年，什麼學科都讀一讀，把自己的興趣跌跌碰碰撞出來。如果能夠認清自己多一點，讀喜歡的書，這既是讀大學其中一項最大意義，也是將來貢獻社會的第一步。

學生一方面在大學追求知識、認清自我，另一方面大學本身也需要為學生提供一個合適的環境來成就學生。因此，當學生學習「何謂大學生」的同時，學校同樣應該詰問「何謂大學教育」。早前普林斯頓大學出版社把Andrew Delbanco所著的College: What It Was, Is and Should Be再版推出，這小書實在是大學裏面上上下下的required reading，從老師到學生都應該一讀。

什麼才是最重要？

Delbanco是哥倫比亞大學美國研究的教授，在這本書寫的正是解答「何謂大學」這問題，他寫美國不同大學所面對的問題：像大學教授因為各種原因無心教學、學費太貴、收生又有不公等問題，其實早在18世紀美國建國初期就有紀錄，只是這些問題到今天繼續存在、而且變得嚴重，當然這些問題又不止存在於美國的大學。但更重要的，是他寫大學應該怎樣才算得上一家稱職的大學，如果連大學的基本意義也失去了，那就是最大的問題。

作者提及，今時今日我們衡量一家大學孰好孰壞的準則，「往往以教授的出版質量和所獲得的資助為最大的指標，另外又以入學的競爭、畢業生的捐助和就業率，作為考量的條件」，但以上種種的準則，「基本上都沒有提到大學為學生究竟做到什麼（tell very little about what it does for its students）」。研究成果和學生教育，什麼才是最重要？

提供方向 引導學生認識自己

作者Delbanco在書裏面說：「作為一間大學，最核心要做到的，是為年輕人在青少年和成人兩個階段之間的探索，提供方向。不是強迫控制，而是引導輔助，最終讓學生跨越成長的藩籬，好好認識自己。而更重要的，是學生最終能夠成為一個對社會有抱負和反思的公民。」他提出了5個學生應該在大學裏學到的質素，換過來說也是大學應該教導學生的質素，學生要：（1）認識過去，對現狀存疑；（2）為不同的現象建立關聯的想像；（3）通過學習科學和人文學科，欣賞大自然；（4）可以易地而處；（5）有道德的責任感。

作為曾經的大學生，也在大學任教了一段日子，學校在不同層面的課程上，並非沒有作為，像大學就有不同的通識學科，讓學生接觸不同的知識。又以我曾經工作的學校為例，我碰巧也教過一個專門為畢業前最後一年的學生而設的學科（跟今年專門教新生完全相反），以反思（reflection）為主題，回顧同學在大學4年的所學所得。

但要讓學生通過大學教育來成長、最終成為一個對社會有抱負和反思的公民，其實不能簡單通過修讀幾個學分就能夠完成，因為作者所提到的種種質素，說到底都是生命的一部分，也就是我們的價值觀、我們是一個怎樣的人。Delbanco在書裏說，雖然以上的質素實在虛無，但學校還是應該以教育這些質素為最大的目標，這樣才算得上是一所稱職的大學。只是，當我們回到現實世界，大學最看重的各種國際排名，現在依然、也似乎永遠都不會計算評測大學的學生具有多少的道德責任感，也無從得知學生是否欣賞大自然、懂得易地而處。那麼大學教育裏最基本、最重要的意義，在現實上，又是否真的是大學教育最重視的東西呢？

文˙亞然

編輯•王翠麗

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