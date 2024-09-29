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品格邊度學

【明報專訊】中大校長唯一候選人盧煜明教授近日公開露面，接受來自學生及新聞界的提問，談大學發展、教育及管治之道。他為人熟知的成就是成功研發非入侵性的產前檢測法，這裏也刊出過詳細訪問。面對不擅理科的記者盧教授耐心講解，態度謙和，由他主政中大，大學教育尤其近年愈發不受重視的人文教育，可有機會扭轉劣勢？

新學年開課剛好一個月，大學之間最常聽見是國際排名的競逐，花大氣力想要將學術研究水平推上去，但排名夠高學生的品行人格也隨着一樣高嗎？對住學生亞然想起10多年前的自己，寫下文章反思大學教育。Dr Who今期專欄就由「椅背調後事件」談到今人都不懂的「得體」，但這不獨香港，是全球現象，又好像王慧麟筆下一個「貪」字的英國高官亦一樣，不知道什麼是「decent」。

一年一度的改版前夕，今期先熱身，新欄目「小不點學堂」由細教起，對住坐不定的小學生，價值觀如何教？中東戰火未有「收掣」迹象，就說戰爭到最後傷痛是兒童；黎苑姍文章把在街上向女性敏感部位潑液體的行徑深究到底，實則亦是一個知書識禮的反例。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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