過氣數碼相機「活化」 紅外線捕捉奇幻異色世界

紅外線攝影（infrared photography）可追溯至上世紀初，翻查資料，早於1910年已有美國物理學家拍攝出首幅紅外線風景相。其後亦有不同攝影品牌推出紅外線攝影專用菲林（IR film），但由於涉及複雜的冲曬及後期調色，所以不太流行。

綠葉變粉紅、白或黃 膚色半透明奶白

香港紅外線攝影會（IRHK，臉書專頁：irphotohk）創辦人之一Steven Wu解釋，紅外線攝影主要是通過使用特別菲林或數碼相機的感光元件，捕捉肉眼看不見的光，從而拍攝出與人類認知世界截然不同的影像，例如將綠葉拍成粉紅、白或黃色，帶來奇幻的視覺體驗。

雖然紅外線攝影並非新事物，但Steven說時不時都有新人「入坑」，特別是新冠疫情期間，大家「被困」香港，每當香港紅外線攝影會或其他攝影愛好者分享「偽櫻花相」，真的呃到不少like。紅外線攝影偶爾也用在拍攝MV或電影，例如年初在港上映的電影《沙丘瀚戰：第二章》，導演Denis Villeneuve在拍攝受到黑太陽照射的羯地主星競技場畫面時，便利用紅外線攝影技巧，令角色的膚色呈現出一種半透明的牛奶白色，效果非常吸睛。

不改機僅裝濾鏡 成本低卻限制多

想試玩紅外線攝影，Steven說最基本裝備是一部可在鏡頭前安裝濾鏡的數碼相機，「玩紅外線攝影未必需要改機，因為即使相機內裝有IR Cut（阻隔紅外線）濾鏡，仍有小量紅外線可穿過，所以只要在鏡頭前裝上一塊售價約百多元、能隔絕可見光的濾鏡，再配合長時間曝光拍攝，便可用最低成本拍出紅外線影像」。不過他指這種拍攝法限制較多，因為即使在晴天下拍攝，曝光時間也約要10秒以上，亦必須使用腳架，拍靜態風景還好，人像就近乎不可能。

改機+濾鏡較靈活 成像偏紅需執相

後來出現改機玩法，由相機維修師傅拆除內裏的IR Cut濾鏡，讓紅外線可直達感光元件，雖然同樣要在鏡頭前裝上特別濾鏡，但就可用正常快門速度拍攝。

Steven說改機拍攝較靈活，但因感光元件只能捕捉紅外線，所以成像會偏紅，要利用執相軟件修改，才能做出心目中的色彩效果。不過大約10年前，有台灣人研發出3塊NKIR濾鏡，通過不同濾鏡的配搭，既可將綠葉拍成櫻花紅、楓葉黃、雪白等異色效果，人像膚色亦比較接近原色，如果要求不高，基本上已可直接放上社交平台分享；到了2019年，再有法國攝影愛好者研發出一塊稱為IRChrome的濾鏡，能模擬Kodak一款已停產的經典紅外線菲林Aerochrome的效果，將綠色植物拍成鮮艷的橙紅色，人物膚色亦更像真，玩法變得更簡單。

不過，這種濾鏡算不算是紅外線攝影引起攝友爭議。Steven說從字面解釋，紅外線攝影只限利用紅外線光來成像，而NKIR及IRChrome濾鏡之所以能保留較像真的膚色，是因為它們容許某段頻譜的可見光通過，所以現時他們會將這類拍攝手法稱為「多元光譜攝影」（multi-spectral photography）。

不宜用新相機 免改機失保養

香港紅外線攝影會另一創辦人Calvin補充，無論用NKIR或IRChrome濾鏡都必須改機，不建議新手玩家使用新推出的數碼相機，以免改機後失去原廠保養，「我們很多會員都拿一些已停產的相機，如Sony NEX-5N、Canon EOS 6D等來改機，價錢約$800起；濾鏡價錢則視乎鏡頭環直徑，以58mm為例，NKIR濾鏡每塊約售$500，IRChrome則約$1200，即約$3000至$4000就玩得到」。如家中有一些封塵的舊數碼相機，不妨拿來「活化」。●

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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