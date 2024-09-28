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旅遊

日本金魚藝展游到深圳 新增中式場景I-Gable

【明報專訊】漫舞溢韻彩，有人形容金魚是活的藝術品。那麼1萬尾色彩絢麗的金魚在水中翩翩起舞，配合光影、聲音、氣味，與水世界融為一體，觀賞指數會否更高？國際知名金魚藝術展Art Aquarium剛來到深圳南山區。今次我們從深圳灣口岸出發，一條巴士線遊盡金魚藝術展及后海一帶食買玩好地方，睇展、打卡再歎美食，滿載而歸。

第1站：萬尾金魚舞動詩意 活的藝術

出發前先做做功課。金魚是日本夏季的「風物詩」，2007年在東京初展的「夏季金魚納涼祭典」便以金魚為靈感，結合聲光效果與裝置藝術，展示牠們的靈巧美態。展覽大受歡迎，曾於日本內外不同地方巡展40多次，入場觀眾超過1100萬人次；後來因新冠疫情爆發，主辦方2020年在東京開設常設展Art Aquarium，現時展場設於東京銀座三越，被形容為「有生命的藝術館」。

Art Aquarium是記者遊東京的「雨天後補景點」首選，惟每次到東京時，慶幸「天公作美」，一直無緣入場欣賞；直至今次「Art Aquarium夢幻金魚藝術展．深圳特展」於深圳舉行，終於能一睹風采。展場位於中國華潤大廈藝術中心美術館，在深圳灣口岸附近，從深圳灣口岸過關自然是最方便之選。

過關後步出管制站，於的士站已遙望到一座尖頂、呈流線形的摩天大樓，它就是別名「春筍」的中國華潤大廈。步行的話，大約30分鐘可到達美術館；記者則走向左方的停車場，轉乘H516線巴士。這條循環路線前身是去年開通的免費專車「南山消費文旅A線」，現在每程收費3人民幣（約3.3港元），路經深圳灣萬象城、海岸城兩大商場及后海地鐵站，但現已取消華潤萬象天地一站。

僅限網上購票

巴士第一站來到深圳灣萬象城，下車後必須記住下車位置，因為它是連巴士牌都沒有的臨時站。中國華潤大廈和深圳灣萬象城相連，下車後向着「春筍」方向走就對了。走到大廈地庫，就見到中國華潤大廈藝術中心美術館。順帶一提，若選擇在其他關口轉乘地鐵，可在2或11號線后海站下車，從H出口步行約10分鐘便到達Art Aquarium會場。要注意現場不設售票處，只能經QR code網上購票，而且必須輸入內地電話號碼，如果沒有的話，亦可於KKday或Cityline購買門票，最好出發前預先準備。

展覽空間約2000平方米，共有10多組展品。約1萬尾金魚在特別設計的魚缸中暢泳，品種包括琉金、蝶尾、蘭壽、獅子頭等，配合燈光、音樂、影像、氣味等，營造出一個沉浸式藝術水族館。如此環境，建議大家放慢腳步和心情，逐一細賞。

日本的Art Aquarium一年四季都有新作，今次深圳之行亦帶來混合中式風格的限定場景，例如「翠瀾石韻」是以中式園林的假山、石亭為原型，「竹映紅垣」靈感則來自成都武侯祠的紅牆夾道竹影。其中一套作品「墨影蹴風」就令記者印象最深刻，它結合書法及蹴球，一條窄長的通道中放了數個圓形金魚缸，兩旁牆壁則投影出孟浩然《春曉》等詩句，還加入落葉飄零的效果，是個非常I-Gable的打卡位。另一個「品評」展區只有純白光，不同品種的金魚在20多個小魚缸中悠然自得，讓遊人不受光效影響下更仔細欣賞金魚美態。其中一尾小魚似乎對記者的相機特別感興趣，經常游近水面之餘，還不停向記者「吹波波」。

禁用閃光燈三腳架自拍棍

睇展之餘不忘打卡，想拍出心水靚相，建議多用對稱構圖的手法表現裝置的美態；不過要提提大家，主辦單位禁止於場內使用閃光燈、三腳架和自拍棍，大家可以多運用場內燈光，更能營造自然的打卡效果。●

Art Aquarium夢幻金魚藝術展．深圳特展

日期：即日至11月22日

時間：上午10:00至晚上9:30（最後入場時間）

地址：中國華潤大廈藝術中心美術館（深圳市南山區科苑南路2666號中國華潤大廈B1層）

票價：成人128人民幣（優惠價，約141港元）

購票：shorturl.at/4XidZ

第2站：古典「英倫火車」歎奶茶界Hermès

除了Art Aquarium，旁邊的深圳灣萬象城本身亦是打卡勝地。深圳灣萬象城於2018年開幕，屬於重視設計的新式商場，從遠看建築像一個個盒子，甚為型格。雖然商場裏的商舖品牌跟深圳其他高級商場差不多，不過深圳灣萬象城深知打卡文化的威力，經常與藝術家合作，展示大型藝術品來吸引顧客。好像記者在中秋當天來到，場內正舉行Bay DE Apple的蘋果市集，除了設有不同蘋果擺設外，精品店甜點店都推出蘋果相關商品來應市；雖然見報時蘋果市集已經結束，但另一邊廂大大小小的貓貓Luna擺設在商場外賣萌，引來很多打扮漂亮的女士冒着毛毛細雨和貓貓合照。

除了商場外邊，商場內亦有無敵打卡點。地庫食街的CharlieTown紅茶公司便相當吸睛，不但以古典英倫風裝潢，其中兩個卡位更化身火車廂，車窗其實是電子屏幕，「窗外」循環播放着移動的風景。擺好角度拍條短片放上網，可以騙騙朋友說正在享受歐洲火車之旅！說到CharlieTown，它是來自上海的人氣英式奶茶店，在深圳飲品熱搜榜排第一，甚至被封為奶茶界Hermès。別看門外好像顧客不多，記者用微信掃碼買一杯飲品試試，竟發現要輪候1小時33分鐘！真的嚇了一跳，結果只能取消。想嘗新的話，建議提早關注CharlieTown的微信官方帳號，可以線上點單。●

深圳灣萬象城

地址：深圳市南山區科苑南路2888號

CharlieTown紅茶公司南山店

地址：深圳灣萬象城B1層B150

第3站：$330日式放題 鵝肝多「煮」意

睇完展、打完卡，又是時候醫肚。雖然深圳灣萬象城食店林立，但手指還是不期然向手機滑，看看附近有沒有大眾點評的好推介——發現了被列為「南山區自助餐熱門榜第2名」的極上萬膳．自助放題（海岸城店），最便宜放題餐每位298人民幣（約328港元），位置不遠，一於試試。

記者回到深圳灣萬象城那個「隱形」的H516線巴士站，上車經過卓越后海中心站後，於海岸城站下車。海岸城購物中心建於2007年，並與附近的保利文化廣場、天利名城購物中心等組成一個龐大商圈。海岸城檔次跟深圳灣萬象城差不多，都是外國名牌進駐的商場，但同時亦有運動中心、遊戲機中心等年輕人玩意。記者則目標明確，直奔5樓的極上萬膳。

餐廳環境感覺高級，既有榻榻米包廂、寬敞卡位，也有席地而坐的特別座位。日式放題的食物選擇十分豐富，生蠔、鮑魚等只是小兒科，記者第一次見放題套餐供應蟶子和燒乳鴿。還有鵝肝多士、鵝肝壽司、鵝肝蒸蛋、鵝肝鰻魚卷、鵝肝炒飯、凍鵝肝……難道老闆是鵝肝控？記者即試，燒鵝肝放入口後即在舌尖融化，脂味無窮。餐廳還有價錢更高級，每位398人民幣（約438港元）的任食套餐，提供海膽、金磚鵝肝等高級美食。心郁郁但不想專程到南山？不用怕，記者發現它在羅湖、福田等還有多間分店，總有一間在你附近。

飲飽食醉後，可以返回海岸城巴士站，乘H516線或其他前往深圳灣口岸的巴士回家。若意猶未盡，或想加插節目玩足一日，海岸城附近正是著名的南山書城；再稍遠一點，華潤萬象天地則正在舉行近期成為熱話的「深圳巨人展」，無論是哪個行程方案，都保證你滿戴而歸。●

海岸城購物中心

地址：深圳市南山區南油海德三道15號

極上萬膳．自助放題（海岸城店）

地址：海岸城購物中心5樓L532

查詢： 0755 8322 9633

● 旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.1港元

文：Homuhomu

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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