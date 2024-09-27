明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

盈盈樂樂溫馨全家福 熊貓水墨畫賣萌

【明報專訊】大熊貓盈盈、樂樂以19歲高齡喜獲一對龍鳳胎，加上大熊貓安安和可可昨日（26日）抵港，預計12月中與公眾見面，一時間全城掀起熊貓熱。早前海洋公園的IG限時動態曾上載一幅盈盈、樂樂手抱大熊貓寶寶的溫馨畫作《Twining 黑白配》，原來是出自本地藝術家陳紫君之手。她擅長以水墨畫作載體，創作出畫風可愛又柔和的動物，宣揚愛護動物和地球等正面信息。她最近在商場舉行水墨畫展，讓公眾一睹盈盈、樂樂手抱熊貓寶寶的原畫外，還有多幅熊貓畫作、雕塑和精品！

2024年下半年，熊貓再度成為熱話。7月，中央政府再送贈兩隻大熊貓予香港，將定居香港海洋公園；8月，香港海洋公園無預警宣布大熊貓盈盈懷了龍鳳胎，臨盆在即，全城熱烈期待。8月15日，盈盈順利誕下龍鳳胎，成為首對香港出世的大熊貓，實在可喜可賀！香港海洋公園在社交平台更新熊貓寶寶的狀况，坊間亦湊熊貓熱，陸續出現相關展覽和產品，當中包括水墨畫藝術家陳紫君即日至11月3日在北角匯齊亮畫廊舉行的「熊貓達人」陳紫君水墨畫藝術展，展出全新熊貓畫作、雕塑和相關產品，並舉行工作坊。

淡墨為主 塑造柔和氛圍

陳紫君曾於英國修讀設計，回港後為了尋根遂學習水墨畫。她曾在廬峰畫廊學習，採用臨摹名家畫作的學習模式。「可能我讀設計，會更小心不抄別人的設計，只會參考，在學習過程中，就覺得要建立自己的風格。」這個風格與動物有關，她道出契機是最初曾被錯誤安排在兒童班學習，當時看見小朋友畫的動物都不可愛。「可能傳統水墨畫的動物都要英明神武，老虎要畫到好兇猛。我想打造更加容易入屋的小動物，畫得可愛些，藉此宣揚愛護動物、保護地球的信息。」學習水墨畫數個月，掌握當中手法後，她便開始創作動物水墨畫，風格可愛、淺白易懂，予人平易近人的感覺，激發人們關注人文藝術，關心動物、藝術和文化景點。

她首重線條，會運用很多圓形，令動物外形圓渾，感覺可愛。至於水墨的技巧，主要運用淡墨、濃墨和焦墨。簡單來說，三者的分別是墨與水的比例，淡墨水分最多，顏色較淡；濃墨含小量水分，較黑色；焦墨含極小量或幾乎不加水，墨黑色並帶光澤。整體以淡墨為主，其次是濃墨，最後是焦墨。「淡墨用得最多，色調偏淡，繪畫清晰線條的眼睛時才用焦墨」，從而塑造出柔和而不霸道的氛圍。由於使用水分較多的淡墨和濃墨，繪畫時筆觸邊緣暈開，營造動物毛髮蓬鬆的視效。同時筆觸帶漸層效果，充滿層次感。

她曾繪畫龍、猴、貓等動物，去年國慶開始創作熊貓，當中有大熊貓盈盈、樂樂的模樣。「現實中盈盈的『黑眼圈』呈八字形，因此畫中八字形『黑眼圈』的熊貓便是盈盈。」畫中盈盈的眼睫毛也會較為翹長，指頭的數量有時會按現實繪畫六指（排成一排的五指，以及特化腕骨形成的第六指「偽拇指」），但有時看氛圍會是三指不等。

熊貓故鄉四川吃喝玩樂

去年她在北角匯舉辦「熊貓『竹』跡藝術展：熊貓王子遊香港」展覽，集中分享香港景點、美食，今年則玩到四川。陳紫君透露最初原定10月舉行的展覽是以其他動物為主題，後來得知將會有兩隻大熊貓來港，有感熊貓主題更貼地，因此改為繪畫熊貓；之後又因為熊貓寶寶出世，決定提前開展。「因為四川是大熊貓的故鄉，便以當地著名景點、風貌、藝術、飲食等作靈感，繪畫大熊貓在四川吃喝玩樂的日常生活。」

陳紫君將展出5幅以四川為主題的畫作，每幅近1米高，採訪當日展出3幅，另外2幅仍在繪畫中。現場3幅作品均注入成都著名建築、老街、藝術、飲食文化等，各具特色。第一幅完成品名《擬竹藝術》，她在資料蒐集時發現高端購物商場「成都SKP」建築外觀似竹子，構思出熊貓踏上竹子的畫面，兩隻戴上臉譜的四川大熊貓正在教盈盈、樂樂川劇變臉藝術。另一幅《黃牆石柱》，讓熊貓們化身成都非物質文化遺產文殊院外的石柱石刻，同時隱藏許多細節，例如原本對聯上蝙蝠變成熊貓頭模樣，正中間的熊貓戴上手串等。接着一幅是《寬窄煙火》，熊貓來到人氣古街寬窄巷子吃喝玩樂，畫中隱藏多個成都文化，如成都市花芙蓉花、四川著名的辣椒、冒菜、紅色漆器和茶藝。畫中的茶壺設計源自香港故宮文化博物館曾展出的澄黃色芒果壺，讓公眾了解中國茶具變化多樣。

另外，當然還有大熊貓盈盈、樂樂與出世不久的龍鳳胎寶寶的全家福！其中《Twining 黑白配》是盈盈、樂樂帶着微笑手抱剛出世、仍呈粉紅色的寶寶，還附有HAPPY FAMILY字樣，令人感覺愉快；另一幅《一家樂盈盈》的寶寶稍為長大了，是陳紫君幻想熊貓BB長大了的全家福模樣。

運用科技 令人更易接觸藝術

今次展覽亦帶來新嘗試，就是熊貓模型。先以3D打印樹脂製作底模，為了令表面有水墨質感，在嘗試多個方法後發現可用膠水黏上宣紙，再掃上小量水濕潤宣紙，撫平摺痕，再在上方繪畫。

展覽推出一系列精品、WhatsApp貼圖和IG限動濾鏡，陳紫君盼望運用科技，令人容易接觸到藝術，感受到藝術也能很貼地、生活化；同時舉辦「熊貓水墨畫工作坊」，商場會員以指定積分可換領1次免費參加工作坊的機會，非會員或想繪畫其他動物的話，則可經齊亮畫廊報名「動物水墨畫工作坊」，由陳紫君授課，有興趣可致電查詢。

「熊貓達人」陳紫君水墨畫藝術展

日期：即日至11月3日

地點：北角北角邨里1號北角匯一期地下G16、G25號舖齊亮畫廊

網址：tinyurl.com/e4wwzwfa

查詢：5112 9521

WhatsApp 貼圖：tinyurl.com/yc2723ua

熊貓水墨畫工作坊

日期：9月29日，10月13日、27日

時間：下午2:00至3:00、3:30至4:30

參加方法：The Point會員憑5000積分換領入場證，於指定日子參加1節工作坊

動物水墨畫工作坊

學費： $1800/4堂（每堂約1小時）

註：可商議日期及時間

文：陳麗斯

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]

相關字詞﹕許開嬌 青花瓷 藝術展覽 展覽 水墨藝術 水墨畫 陳紫君 大熊貓 開眼 玩樂擴志

上 / 下一篇新聞