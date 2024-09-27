【巴黎】為期兩天的「遺產日」

筆者今年原本打算參觀金碧輝煌的法國中央銀行，但這類著名禁地的預約票非常難搶，於是便決定轉戰同樣金光閃閃、位於13區的Le Mobilier National（下稱「家具廠」）。這個地方沒有正式的中或英譯名，隸屬於文化部的藝術創作總局，負責管理、修復及維護政府及王室家具，亦會偶爾為展覽借出藏品。路易14在1604年創建了這個「家具廠」，後來又被稱為Mobilier Impérial。現今的「家具廠」保存、維修和保養了約8萬件家具和紡織品（如掛氈、地氈），亦為官方宮殿和各總統官邸提供家具。這裏有許多地氈、瓷器和家具都是國家之首、政府高官曾經使用過的物品，大家可以想像這些豐富的藏品的奢華程度（當然，這裏不是博物館，所以在陳設擺放上更像是IKEA的貨架）。一進入參觀範圍，公眾會踏上曾在愛麗舍宮使用過的紅地氈，十分有氣派。當中的家具包括即將為2025年有關查里十世（Charles X，本名Charles-Philippe）的展覽提供的展品，亦有拿破崙一世的皇座、瑪麗皇后的沙發，近代的亦有龐比度的總統椅等等。這些家具保存得很好，即使年代久遠亦沒有異味；工作人員亦有介紹驅蟲和清潔這些藏品的方法，讓公眾更感受到每件珍貴文物的背後，其實都需要很多人手細緻地保存，正正體現遺產保育這個概念，拉近大眾與「保存文化遺產」的距離。

跟大家分享一個有趣的備註：早前，由於法國國會選舉已經過了兩個月，黨派之間未能獲得共識籌組新政府，所以有兩個月的真空期。其中一名「家具廠」的辦公人員笑說：我們等得不耐煩了，早就為奧運會後即將宣布的新政府做好準備……而現在法國終於選出了新政府，接下來工作人員應該會忙着籌備Barnier新政府所需的各種家具。

作者簡介：一群現居巴黎，愛好法國文史哲、電影和奇聞趣事的怪人

文：塞納河專業投訴員

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