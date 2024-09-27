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開眼 大都會文藝誌

【東京】畫畫唔一定食穀種

【明報專訊】在東京夠勤力，淨做插畫真的可以搵食。這是我在香港想像不到的事。

最近有幸能為大阪插畫師谷小夏的個展工作，看到她的畫我才發現在Instagram上看過她的作品。逾4萬的追蹤者遍佈港台日，非常受歡迎。是次展覽為谷小夏的作品集《GRIMPI2》的發售紀念巡迴展，從大阪、福岡、廣島到東京，除了可以購入集結4年間作品的畫集外，同時亦可購入展出的20多幅畫作，而且賣出作品就會換上新的，所以每個地方能看到的作品都有些許不同。東京展於原宿一座人來人往的商場畫廊內舉行。谷小夏由展覽初日起的一星期，每日4至5小時，為買了作品集的客人現場簽繪（包括簽名、現場手繪及與粉絲閒聊，好攰㗎）。她給了工作人員非常明確的目標：3星期的東京展要賣出350本作品集。即是頭一星期靠谷小夏在現場的威力賣200本，餘下的每星期也要賣75本才能達到目標。在香港有出過書或畫集的，也許都會感覺到現今世代，書真係唔係咁易賣。

創作也要搵食，谷小夏的聰明不止於賣畫集。展覽有種類繁多的商品，為港幣10多元至100元不等。除明信片、海報等常見商品外，她出了一些在香港不一定有人買、但在日本卻非常受歡迎的「獨特商品」：信紙set、鐵罐、盒子和memo紙。這些商品概括了日本人現在仍非常流行的文化——手寫信、把回憶小物放在精美盒子、送人小禮物時上面要貼可愛memo；這幾樣商品好賣到我這個香港人大吃一驚。

留日兩年，我發現日本人普遍喜歡可愛和療癒的東西。谷小夏的創作題材主要為女孩子、小動物和幻想世界，其中名為「天使」的系列，約10幅尺寸細小的作品（每幅約港幣3000元）去到展覽第10天已全數售出。另外，簽繪現場來了許多40到60歲的太太，在谷小夏簽名時request她畫雀仔。原來她也有經營X（舊Twitter），每日更新關於她和她養的小鳥的漫畫。

谷小夏回去大阪前一晚，我們幾個員工和她吃了頓晚飯。大學畢業後她短暫地一邊返兼職一邊畫插畫，愈來愈多單位透過網絡找她合作，她便索性全職做插畫。累積了一點人氣，很快地開了第一次個展，她發現做展覽能賺的錢比做插畫更多，於是主力做展覽。

的確，我們不難發現東京許多商品廣告包裝都有插畫，如化妝品、書籍，甚至補習社海報。插畫師的作品透過商品增高曝光率，而主題命中日本人內心的話，便能紅起來。成為粉絲的日本人有一種「偶像消費模式」，就是盡力以金錢支持；買不起作品也一定買其他商品，更何况她的商品如此精美、有普遍性，就算不是粉絲也會買。展覽還有10天才完結時，銷售金額已勁到嚇親我。谷小夏笑說父親那邊的家族經營壽司店，自己也許遺傳了不錯的生意頭腦。她對創作和賺錢有着絕佳平衡，代價是沒日沒夜地繪製和不停計劃。這麼勤力一定很忙，然而谷小夏沒有助手，卻是以家族經營的方法持續這份工作。

日本非常普遍的家族經營模式，他日另稿詳談。

作者簡介：喜好是觀察人類，著有繪本touch和漫畫《地獄行》

文：Papaya Fung

[開眼 大都會文藝誌]

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