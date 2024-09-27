【阿布扎比】對土地的純粹熱愛

為什麼是牛呢？Salma談起年幼時她與家人居於Ras Al Khaimah（RAK）的生活。在立國以前，每個村莊生活簡樸，以務農及打魚為主，而牛正是農務上的好幫手。有一天，在田裏幫忙的牛脫韁跑走，跑進了她家裏，令她感到十分害怕。在她周圍躲避的瞬間，她與這頭牛四目交投了。那一幕深深地印在她的記憶之中，印象深刻。到了最後，脫韁牛亦乖乖地回到原本的位置。回頭一想，她知道那隻牛只是四處探看，根本沒有傷害任何人。對於脫韁之牛的恐懼，可能只是人類內心對未知之事的反應。在理解這份未知之後，那恐懼則慢慢轉化成滋潤心靈的能量，成為Salma與土地及家的連結之重要符號。Salma對於土地及家的熱愛，我頗受感動，可能因為那是一種我從未理解的情感。憶起先前我策劃的展覽中，張紫茵的作品《擇鳥記》（2024）中提到有風水師指出，香港的土地層很薄，居港的人難以扎根。這是否可以解釋為何我作為香港人總是嚮往外地生活或四處旅行，難以與原生土地產生連結？

臨走之前，看到Salma另一件畫作Mother's Palm Tree（1998）。畫中有一名身穿金衣的阿拉伯女子，在椰棗樹下懷抱着幾個小孩。這名女子是椰棗樹的化身，藝術家以此作向椰棗樹致敬，感激它一直如母親一般守護此地。椰棗是阿聯酋文化的標誌，是很常見的食品，而椰棗樹葉常用於編織食物籃子。因為其多種功能，在戰亂及饑荒時曾拯救萬民。畫作中除了懷中的小孩們，還有一名不在懷內但同受庇蔭的小孩。藝術家表示，那是代表阿聯酋對於外來的人是同樣的接受及關顧。我回應說：「那小孩不就是我嗎？」大家捧腹大笑的同時，我暗暗感激與本地人的相知相遇，亦羨慕着他們對於家、土地、人和事那份既單純又直接的熱愛。

作者簡介：游走阿布扎比與香港兩地的策展人，專注當代藝術及文化研究

文：鄧芷茵

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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