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開眼 一場show一次旅行

谷埔藝遊 村民視角觀畫賞瓦

【明報專訊】「谷埔怎麼去？」在搜索欄中輸入谷埔，可以見到不少「行山攻略」，全都指向同一條路：由港鐵粉嶺站搭小巴至鹿頸總站，再沿山路步行45分鐘左右才到。其實，谷埔還可以搭船去。谷埔居民不像遊客般用近一個鐘行山，大多選擇持「禁區紙」，由沙頭角碼頭搭船至谷埔碼頭，全程不到10分鐘。

香港大學建築學院中國建築與城市研究中心「谷埔願景」團隊（下稱「谷埔願景」團隊），邀請藝術家沈君怡在「谷埔客廳」舉行秋季展——「谷埔喺個島？」，從村民視角，發掘行山之外的谷埔故事。

到訪谷埔前，「谷埔願景」團隊給出兩條交通指引：搭小巴再行山，或提前申請「禁區紙」，到沙頭角碼頭搭船前往。前者耗時長、需步行；後者顯然更快捷、更輕鬆，但出於對「禁區」的不了解和錯過船的顧慮，記者最終選擇行山前往。由車站轉入村道，再轉入樹林；腳下的路也從柏油馬路，轉為青石階，再轉為層疊的枝葉。林外氣溫超過30℃，林中卻有微風陣陣。

走到林的盡頭，望見海，望見對面的沙頭角，卻望不見谷埔到底在何處。山重水複疑無路之際，對岸的沙頭角碼頭駛出一艘船——船上載着「谷埔願景」團隊和藝術家沈君怡，正朝着大環海灣內側駛去——海灣懷抱中，正是谷埔。

「行山勝地」前傳——圍海造田

「對於外來人，谷埔需要行山才能到達；但對於原居民，海上交通工具才是他們出入的主要方式，」沈君怡說。這一過程似乎與記者行山、藝術家和團隊搭船相似，她笑說，交通方式的不同，將到訪谷埔的人分為insider和outsider，這正是是次展覽的開始——「谷埔喺個島，問號。從這個問題出發，希望從當地人的視角看谷埔，探討這個地方與海的關係」，沈君怡說。

村民眼中，谷埔到底是個什麼地方？「谷埔願景」團隊成員、香港大學建築系教授王維仁講解，谷埔是一個客家村落，十七世紀末，大批客家移民遷入新界，聚居沙頭角一帶，圍海造田、建堤防潮。伴隨人口增加，沙頭角地區往來貿易不斷增加，谷埔成為沙頭角海和船灣東北海岸線的交通轉接碼頭，日益繁華。谷埔先民在此建村造田，發展鹽田和水稻。到1930年代初，啟才學校在谷埔村民籌資下建立，「谷埔40歲以上的人，大概都在這裏畢業」。至1940、50年代，谷埔發展進入全盛時期，學校也擴建新校舍。直到1970年代後，谷埔因交通不便、產業原始，居民逐漸外遷，許多耕地就此廢棄成為沼澤，再長成紅樹林；谷埔也因此成為人煙稀少、風景優美的「行山勝地」。

是次舉辦展覽的「谷埔客廳」，正是啟才學校舊址。「谷埔願景」團隊於2021年收到鄉郊保育辦公室鄉郊保育資助計劃的邀請，探索和保育谷埔地區。王維仁第一眼便見到啟才學校的保育價值——「學校建築風格受到當時南洋式殖民建築的影響。有趣的是，（啟才）學校和廟宇協天宮在同一建築中，這可能是香港第一個這樣做的混合使用建築。」在盡量維持原樣的情况下，王維仁及團隊為校舍翻新和改造，並將此處設為「谷埔客廳」，開展「藝術谷埔」計劃，希望透過藝術來保育谷埔。

4名駐村藝術家演繹四季展覽

有客廳，自然要有人。配合四季節氣，「谷埔願景」團隊邀請到香港現代水墨畫家管偉邦、蔡德怡、沈君怡、陳鈞樂4人作為駐村藝術家，開展春夏秋冬四季展覽。是次秋季展由沈君怡創作。家住粉嶺的她，曾行山經過鹿頸一帶，並使用當地赭石、泥土製成顏料，繪下沿途風光。籌備「谷埔喺個島？」的過程中，她跟隨當地村民的腳步，搭船往返谷埔，並使用當地物料和元素，試圖記錄下村民眼中的谷埔。

展覽的第一部分，是畫作《谷埔是個島》。畫中，上面是山，下面是海，山海之間，是綿延百年的谷埔。「這是我想像中的谷埔全景」，沈君怡說，「仔細看，畫中有谷埔的碼頭、燈塔、狗仔、紅樹林。再望上去，可以見到村中的牛、一排客家村落」。觀看畫作，宛如親自走入谷埔村中，聽見狗吠鳥鳴，聞見村道中淡淡牛屎味。畫面的左上角與右上角有拱形圖案，使得整個畫面彷彿是從窗內向外望的視角。沈君怡解釋：「啟才學校的建築好多都有圓拱形，這幅畫正是從啟才學校望出去的所見。」她回憶，展覽開幕當日，曾有村民表示，畫中場景正是自己在啟才學校讀書時，透過窗戶望見的風景。「我作為外來者望見的風景，和村民的兒時回憶產生了連結」，這令她十分觸動。

展覽第二部分以谷埔建築為主題。從「谷埔願景」團隊對啟才學校和谷埔各類民居的測繪圖為基礎，沈君怡創作了8幅作品，用山水畫筆觸，探討人、樹與建築的關係。畫中的樹木瘋狂生長，穿過牆壁，撐開門窗，在荒廢無人的建築中盡展生機。沈君怡指︰「谷埔有許多無人居住的建築，已經被植物撐壞；但正是因為有這些樹，建築的某些部分才不會徹底垮塌。」這種自然活動與人類建築間的平衡，令沈君怡感到十分有趣。「同時，在中國畫中，樹常常象徵人」，沈君怡解釋，隨着谷埔人口流失，許多建築中不再有人，但只要仍然有樹，便有生命力。

展覽在新校舍課室E舉行，走入展廳，牆上斑駁的黑板、生鏽的桌椅，彷彿將時間凝住，將觀眾帶回過去。仔細看，課桌上擺放着青綠色的「書」——這正是展覽的第三部分，用當地新舊瓦片作原料，畫上「格仔」，瓦片便成為課桌上的書本，邀人閱讀。沈君怡希望可以藉此吸引觀眾：「瓦片之下，這間屋子裏，藏着什麼故事呢？這件作品就這樣攤開，讓人閱讀和探索。」

藝術連結 「針灸式活化」

走出展廳，回到真實的谷埔。雖然有船與路連通外界，但出入谷埔仍然不易。在沈君怡看來，或許正是因為交通不便，出入不易，才使谷埔經過數百年仍能維持寧靜而不被打擾的原貌，「就像日本的越後妻有大地藝術祭，每個展覽都在不同地方，需要開車前往，其實比谷埔更不方便」。正是這些「不便」，使路途中的體驗也成為藝術的一部分，「如果你行山進入（谷埔），你可以感受沿途風景，這些時間不是浪費。你在行山的過程中，感受這片土地」。

藝術，引領遊客探索遙遠的谷埔；對於谷埔而言，發展藝術又有何作用？「我不敢說藝術一定可以保育鄉村，但藝術一定能給鄉村帶來一些不一樣的東西。」王維仁回答，發展藝術，為離開谷埔的村民帶來重返谷埔的理由，亦吸引更多遊客拜訪谷埔。「有人來，便會帶來經濟；有人維修這些建築，便是一種保護」。他觀察到有旅行社想開發谷埔旅行團，但他希望通過「藝術谷埔」計劃，「不同於手持麥克風的旅行團，而是用更文化、更溫柔的方式」，保護谷埔獨特文化氣質的同時，實現「由下而上、由點到面」的鄉村保育。

藝術谷埔2024秋季展：谷埔喺個島？

地點：新界北區沙頭角谷埔新屋下 谷埔客廳

日期：即日至10月31日

時間：周五至周日上午10:30至下午4:30

（需提前預約，及按需要申請禁區紙）

詳情：bit.ly/3MSg18U

文：王梓萌

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]

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