Friday Planner：異域漫遊記

原來，「異域風情」（exoticism）一詞，創造於歐洲大航海時代。船漂向各個大陸，世界似乎每天都在變大，「外來」的東西愈來愈多。那些不同於本土的物產、文化與藝術，別有一番風情。來自異域，安身中環的豪瑟沃斯畫廊正舉辦Mark Bradford個展「異域奇珍」（Exotica）。Bradford用畫筆將身居城市的人們帶入異域森林，在被視作危險和陌生的探索之旅中，討論移民者的艱難旅程；用龍舌蘭一生一次的綻放，隱喻被殖民者的無奈。

深水埗The Bridge+人文藝術空間還有Mark Bradford教育實驗室，香港的年輕創作者們研習Mark Bradford「商家海報」系列作品，並與Mark Bradford合作創作出描繪香港的壁畫。這個周末不妨前去看看，透過異域，想像我城。

漫遊異域後，真想回到「甜蜜之家」，放鬆身心。大館的互動藝術裝置項目「開箱：甜蜜之家」正開放，拿起卡紙，即可成為建築師和室內設計師，造一個夢想中的甜蜜之家給自己。大館還有On The Hill Coffee Bar，在冰冷的囚室中飲咖啡食bagel，想必會令人更加想「返回我的屋邨」。

#MarkBradford #Exotica #豪瑟沃斯畫廊

#深水埗 #TheBridgePlus

#開箱_甜蜜之家 #大館 #OnTheHillCoffeeBar

#HomeSweetHome

[開眼 藝述速遞]