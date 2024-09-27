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開眼 藝述速遞

Friday Planner：異域漫遊記

【明報專訊】風雨交加的日子，腦海中時常響起歌詞，「祈求風和雨吹我返故鄉的某處，異國沒法消除我睏倦」。似乎人總是這樣，在異域時思念溫暖故鄉，回到故鄉卻又嚮往異域風情。其實，當我們討論「異域風情」時，我們在討論些什麼？

原來，「異域風情」（exoticism）一詞，創造於歐洲大航海時代。船漂向各個大陸，世界似乎每天都在變大，「外來」的東西愈來愈多。那些不同於本土的物產、文化與藝術，別有一番風情。來自異域，安身中環的豪瑟沃斯畫廊正舉辦Mark Bradford個展「異域奇珍」（Exotica）。Bradford用畫筆將身居城市的人們帶入異域森林，在被視作危險和陌生的探索之旅中，討論移民者的艱難旅程；用龍舌蘭一生一次的綻放，隱喻被殖民者的無奈。

深水埗The Bridge+人文藝術空間還有Mark Bradford教育實驗室，香港的年輕創作者們研習Mark Bradford「商家海報」系列作品，並與Mark Bradford合作創作出描繪香港的壁畫。這個周末不妨前去看看，透過異域，想像我城。

漫遊異域後，真想回到「甜蜜之家」，放鬆身心。大館的互動藝術裝置項目「開箱：甜蜜之家」正開放，拿起卡紙，即可成為建築師和室內設計師，造一個夢想中的甜蜜之家給自己。大館還有On The Hill Coffee Bar，在冰冷的囚室中飲咖啡食bagel，想必會令人更加想「返回我的屋邨」。

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[開眼 藝述速遞]

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