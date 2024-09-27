明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

重回舊地感「雙層失憶」 周俊輝繪記憶中的香港

【明報專訊】甫踏出升降機，來到中環當代唐人藝術中心，記者便被橙紅色為主調的海報吸引，上面醒目地寫着「失憶地圖」四字，正是香港藝術家周俊輝個人展覽的主題。到底周俊輝拼湊出來的這幅「失憶地圖」是給誰看呢？

展覽共展出14件周俊輝的作品，令記者初感疑惑的是，每幅畫作附近都未見標出作品名及描述。但仔細欣賞畫作後，才頓覺作品名及描述在這個展覽或許不必存在，因為周俊輝筆下畫的正是我們熟悉的香港。

再現黑夜霓虹招牌 重喚昔日光輝年華

《1988年的旺角卡門於砵蘭街麻雀館》是周俊輝這張「失憶地圖」的第一塊拼圖，原來這幅畫有「第一集」，10多年前周俊輝主要想畫作品中的霓虹招牌，並沒有下方的電影人物，該畫現正掛在唯港薈酒店（Hotel ICON）。後來，周俊輝和朋友重遊舊地時，「我在那裏繞了幾圈都找不到，但是我覺得自己沒理由蕩失路……原來那些招牌已經拆掉了」。周俊輝說這就是其中一種失憶，「明明我記得在這裏，但卻找不到」。雖然如今再臨旺角砵蘭街不會看到「杏花酒店」、「明星夜總會」、「觀奇洋服」等光亮的霓虹招牌，但在周俊輝的作品裏，他用黑夜襯托出昔日的光輝年華，那十數個散發暖光的霓虹招牌彷彿仍舊閃閃發亮。

另一層失憶，便與周俊輝擅於繪畫的港產電影元素有關。周俊輝畫電影場景已經畫了十多年，他一直都有記下電影情節曾出現過的地方。張學友和萬梓良在電影《旺角卡門》的經典場口便是取景自旺角砵蘭街的一個麻將館，但周俊輝說他從來沒有認真把麻將館找出來，「有一次我覺得要去找了，怎料一邊找，我又回來這裏」。原來那間麻將館正是在招牌左下方的位置。周俊輝說：「這部戲我看了數十次，這個街角我經過數十次，但是從來沒有將兩件事放在一起，我會說這便是第二重失憶」。

取材《去年煙花特別多》 畫作透現城市地理

周俊輝把兩層「失憶」結合成一幅畫，並把「失憶」這個概念延伸至這次展覽的其他作品。《1998年的去年煙花特別多於蓮香樓》也有屬於它的「第一集」，去年5月周俊輝在當代唐人藝術中心的同一面牆上展出《花樣年華於1999年蓮香樓開鏡記者招待會》，與訪問當天記者看到的作品相映成趣。周俊輝笑說：「我特意這樣玩，同一個地方，原來電影上都發生過兩個不同的場景。」他也分享，有觀展者發現這個巧思後，特意翻出去年拍下的照片，比對着今次的作品，再次拍下照片。縱然背景雷同，但周俊輝卻用上不同畫法，去年的是用壓克力（acrylic）畫，今年則是油畫。

這次的作品取材自陳果執導的電影《去年煙花特別多》，原來亦跟主題「失憶」有關。電影中的華籍英兵家賢因香港回歸而陷入尷尬局面，無以為生唯有加入黑社會。電影最後家賢中槍失憶，但到底他是否真的失憶，無人知曉。周俊輝思考，「跟香港人一樣，過了這段時間後，是不是我們某些記憶不見了呢？」另一個小巧思是作品中出現的的士車牌「EG8596」，正是現實中周俊輝曾做的士司機時駕駛過的的士車牌。周俊輝說的士是他對香港這個城市的記憶，亦是長期融入畫作的元素。他亦被畫中的地理透視吸引，蓮香樓對出是一個三岔口。周俊輝說在香港，尤其是港島區，常見不同斜路，「這是我對這個城市地理上的記憶」。

新方法描述我城 助「失憶人」細看香港

《2014的香港藝術館》是這次展覽唯一一幅與電影場景無關的作品。周俊輝分享，2015年香港藝術館重新裝修，休館前辦了一個活動，邀請藝術家展示作品，他當時便拿着一塊3米的畫布，站在太空館旁繪下永遠定格在2014年的香港藝術館，同時《2014的香港藝術館》的右下角亦可見一個永遠定格在2014年的周俊輝。「這張3米的畫我當然不可能當日一天完成，前後我用了10年斷續地畫」，周俊輝覺得這次展覽既然是談失憶，那這個已經消失的「2014的香港藝術館」或能切合主題，因而決定完成這幅「橫跨了10年的畫」。

去年5月周俊輝和認識多年的藝術家黃進曦在當代唐人藝術中心辦雙個展，周俊輝形容上次較着重和黃進曦的作品交流，而今次個展則把重點放回主題，「我覺得我們要用一個新的方法來描述香港這個地方，我不想用灰色，亦不想像其他人般說這個城市有多好，我覺得兩種都有些問題」。於是，周俊輝決定用十多年來存下的舊照、港產片橋段，以及冷暖有致的顏色，畫出這14件作品，幫助失憶的人細看香港這張地圖。

周俊輝：失憶地圖

日期：即日至10月15日

時間：周二至六上午11:00至晚上7:00

地址：中環皇后大道中80號H Queen's 10樓當代唐人藝術中心

詳情：bit.ly/3B1rh0d

文：譚雅詩

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞