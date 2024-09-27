明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化力場

低價位藏品視如寶 夫婦藏家與藝術家同行

【明報專訊】如果你只有幾百、幾千元閒錢，可不可以做收藏家？雖然「收藏家」的字面意思，是收藏特定物品的人，但往往有一定數量藏品和財力的人，才會如此自稱。藝術市場統計卻顯示，收藏低價藝術品日漸普及；今期「誰是收藏家」的主角夫婦——建築師周偉純（John）和燈光設計師鄭郁柔（Eugenia），主要在社交平台認識藝術；購入藏品沒有宏大目標，不為升值，只因欣賞藝術家的創造力。這樣的收藏會是最開心、最純粹？

【誰是收藏家系列】

「我們一有自己的空間，就決定要買些藝術品！我一直很喜歡藝術，中學時就讀過視藝。」Eugenia說。他們的收藏資歷只有5年，自2019年搬進更大的工作空間及居所後，開始在藝博會和畫廊物色心頭好，來來回回考慮了一年多，才建立恆常買藝術品的習慣。在他們位於灣仔的工作室裏，會客、開會空間旁的牆壁上，掛滿約10件畫作和攝影照片，不少主題跟空間有關，也有關於家人、記憶和工藝。

平時，Eugenia會用iPad軟件Procreate畫抽象食物插圖，但未想把興趣變成職業。「如果變職業可能沒那麼enjoy（享受），不如留給藝術家去做。每次見到需要好勁功力的藝術品，會想可能我成世人都不會做到，可以支持他們好開心。」

約30件藏品 最貴近3萬元

John和Eugenia的藏品約有30件，大多不超過50厘米，最貴的藏品，金錢價值可能不及前兩期「誰是收藏家」受訪者藏庫中的任何一件。不過，談到自己擁有的藝術品，從事設計業的這一對，欣喜神情毫不遜色。

牆上最矚目的，是韓國藝術家金昭亨People油畫系列的一幅作品，由多個以塑膠彩顏料塊組成眾多「迷你人」，講述人類在群聚互動時，才能活出生命的美好；遠看抽象，但其實每個「人」的表情都不同。這幅畫是John在今年初購入，他說金昭亨相對有名氣，近年作品一推出，旋即被買下。

財力所限，無法每次把心頭好納入名下，但反令買畫者格外珍惜藏品。「我們留意了金昭亨的畫作兩年多，最初在Affordable Art Fair看到，好喜歡但沒買，我後悔了一整年！」後來，John在社交平台上傳信息問金昭亨會否再來香港，得到肯定回答。可是，為金昭亨代理的畫廊又告訴他，他想買的畫作已經賣出。Eugenia笑指，為了得到金昭亨的畫，John向畫廊努力爭取，終於找到目前這幅畫。畫廊原本將它存放在韓國，二人購入價近3萬港元，是他們歷來花費最貴的一件。

讀藝術家軼事 如陪伴創作

他們不是畫廊常客，但常在Instagram物色心水。「疫情時，我們少出街，多時間在家看電腦、玩電話。你知道Instagram的機制是，當你一開始看一兩個藝術家，就會推薦更多其他藝術家給你。」為什麼會買這幅和那幅？他們的答案很單純：「Because I like them（因為我喜歡），I like the colours（我喜歡它的顏色）！」

也許，不是每個人都需要對喜歡藝術品的理由，作千字文解釋。John和Eugenia說，與藝術品的共鳴，是收藏的理由。他們在社交平台上不止看畫，還會閱讀藝術家分享的感受和軼事，「好像陪着藝術家創作一樣，這很有趣，因為除了（藝術品）靚之外，如果背後有故事會是更有意義」。新冠病毒肆虐期間，很多畫家被迫留在家，久未與人接觸，Eugenia發現他們的創作源自抑鬱情緒。如紐約攝影藝術家William Mullan的作品Cherry Blossom，疫情間拍下尋常花草再拼貼；Eugenia認為，這是因為Mullan覺得生命短暫，如花草被人用手機隨手拍下，最終會被遺忘，他就用作品紀念。Eugenia在2018年便注意到Mullan的作品，不過價錢超過2000元，一直不捨得買；下定決心後，卻次次落於人後，買不到限定數量的數碼列印（digital printing）照片。2020年滑着手機熒幕，她看到Cherry Blossom，邊尖叫，邊下單「搶回來」。

他們希望支持這些創作者。Eugenia說：「我不是藝術家，但可以想像他們的生計來源就是賣畫，而前幾年是沒有收入。」數碼列印的藝術品價格不算貴，更重要是讓藝術家知道他們的作品有人欣賞。

低價位、網絡藝術品交易活躍

2024年《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》指，去年全球藝術品交易額下降，回調至約650億美元（約5070億港元），較前年少4%；可是，交易量卻增加4%，情况在較低價位的藝術品間尤其顯著。同時，網絡藝術品交易佔藝術品交易額18%，金額比前年增7%。全球線上藝術品平台Artsy在2021年的調查指，當年「every art collector is an online art collector（每個藝術藏家都是網絡藝術藏家）」。疫後，這樣的消費習慣維持，Artsy 2023年的調查形容，網上藝術購物不止是輔助渠道，而是藝術收藏的主要途徑；超過八成受訪者過去一年曾網購藝術品，比2019年升近兩成。

John曾在澳洲讀大學，在當地居住多年，Eugenia則曾在英國留學。他們常常到不同地方公幹和旅行，幾乎每次都會去當地市集、畫廊和美術館看看。「我小時不喜歡看美術展，但自從在香港接觸Affordable Art Fair，發現自己也買得起，就開始思考要買什麼，為什麼要花這筆錢，也會去不同畫展逛一逛。」John解釋。

這對夫婦在澳洲旅行時，不約而同愛上澳洲攝影師Matt Pearson的Glassy Bergs。Pearson捕捉到日出時反射在邦代海灘的泳池上的橙色光，吸引每天設計燈光的Eugenia；照片上自然景觀和現代建築的混合，又吸引曾在同一泳池玩耍的建築師John。兩夫妻後來驚喜發現他們是同好，馬上到市集找攝影師本人購入，並短暫交流。藝術品之於他們，有時是蘊含回憶的紀念品。

放在Glassy Bergs旁邊的是Bansky首次展覽的兩幅海報Cut & Run Exhibition Posters，當初只用20英鎊買下。而他們免費得來、不涉及金錢交易的收藏，就有畫家Jessica Lo依着Eugenia父母舊照畫的水彩畫，在2020年以Eugenia的抽象食物插圖交換。還有意大利建築師兼畫家Aleardo Arenosto送給他們的結婚禮物—— 一幅無題抽象畫，是關於香港的城鄉景觀。

Eugenia說「好似別人買衫，我們就選擇買畫，見到覺得好開心的，又可以負擔得到的就買」。他們的藏品不算多，不算貴，但不代表他們的藏品潛力和價值不高。英國傳奇平民收藏家Herbert Vogel和Dorothy Vogel，生平同樣不富有——前者是郵局職員，後者是圖書館員，也不為特別原因而藏。最初用微薄月薪買下畢加索陶藝，作為訂婚禮物，幾十年內單純的買小件、小幅作品，最後450平方呎的家，變成有近上千件藝術品的倉庫，包括眾多後來發迹的藝術家，受圈內外人景仰。

喜網上探索藝術家 直接交流

目前，只是在Instagram追蹤和探索藝術家，已讓他們十分滿足。比起畫廊和藝博會，一定程度受大眾口味影響，他們更能在網上找到自己喜歡的、有手工造詣的藝術家，又能跟他們直接交流。去年，Eugenia買下擅用刮刀畫油畫的日本畫家松永健志的作品合集書White，封底竟有一幅「神秘禮物」油畫真迹，讓她驚喜。松永健志住熊本郊區，短期內不會到香港擺展，若有機會，Eugenia和John想到熊本找他；簡簡單單的收藏，促成友誼。

回想他們在2019年第一次購入藝術品真迹，買下英國藝術家Andrew J Millar用寶麗來照片和金箔製成的作品，只用了1000元。目前Millar的作品市值升至約3000元一件，但他倆沒想過要賣出。John說自己只是新手，遠遠不是大藏家，但喜歡與藝術家同行的感覺，「在藝術家生涯早期買他的作品，隨着你變老，他也變得有名、成功，你就可以告訴人：我很早就知道他了」。

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化力場]

相關字詞﹕開眼 藏品 藝術 收藏家 誰是收藏家系列 文化力場

上 / 下一篇新聞