Pen So以洞窟為背景，配上對比鮮明、飽和度高的黃藍混色，點出《開眼》將藝術觸角延展到坤輿萬國每個角落，繼續將我城與世界各地的藝文資訊、各界藝術家的專訪帶到讀者眼前。同時持續鬆綁、拆解文化現象與政策，以開拓一方藝文天地，提供讓我城藝文愛好者吸啜養分的土壤。

落地繁華開眼見，《開眼》新一年繼續帶讀者放目遊騁，暢談藝文。誌慶一周年，稍後會推出連串藝遊活動和遊戲，送出西九M+及故宮館會籍，又會將Pen So作品製成紀念品送贈讀者，詳情請繼續留意《開眼》及Ig@fridaymingpao。

藝術家簡介

Pen So（蘇頌文），本地知名漫畫家及插畫家，擅長將香港景色以精細黑白線條，呈現出都市獨有的人文面貌，今年7月出版之《達利書店》，奪得第三屆「港漫動力」金獎及「最佳漫畫故事獎」；作品《回憶見》獲日本國際漫畫獎銀獎及意大利博洛尼亞拉加茲獎—新視野獎。倪匡、馬榮成為Pen So繪本《香港災難》作序時，分別形容為「筆法細緻、畫面震撼」及「別樹一格的新一代畫風」。過往作品包括《災難之後》、《九龍城寨：場景故事畫集》等。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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