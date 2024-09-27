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開眼 文化特別版

秋分春生 觸探世藝

【明報專訊】今期《開眼》創刊一周年，再次邀得本地漫畫家Pen So圍繞周年主題——「接觸」（Encounter）作畫。畫作的主角歷經一年終於自海心浮出水面，由創刊號的章魚着陸化作一頭從海邊礁石步向洞窟的大象，自洞口凝視這一年來散落《開眼》之泉裏頭的不同藝術品，以及鑽探水面下盤渦蕩潏、生機勃勃的藝術汪洋。象雖體大，但粗中有細、感知能力極強，將象鼻貼近地面便能感知遠方傳來的震動，蟲蟻蠕移、走獸呼嚎之聲無一例外。Pen So以此發想，寄語「讀者都可以和大象一樣敏銳，透過《開眼》接觸更多、思考更多，繼而體察到藝術品內裏蘊含的情感、話語，以至背後呈現的一整個世界」。

Pen So以洞窟為背景，配上對比鮮明、飽和度高的黃藍混色，點出《開眼》將藝術觸角延展到坤輿萬國每個角落，繼續將我城與世界各地的藝文資訊、各界藝術家的專訪帶到讀者眼前。同時持續鬆綁、拆解文化現象與政策，以開拓一方藝文天地，提供讓我城藝文愛好者吸啜養分的土壤。

落地繁華開眼見，《開眼》新一年繼續帶讀者放目遊騁，暢談藝文。誌慶一周年，稍後會推出連串藝遊活動和遊戲，送出西九M+及故宮館會籍，又會將Pen So作品製成紀念品送贈讀者，詳情請繼續留意《開眼》及Ig@fridaymingpao。

藝術家簡介

Pen So（蘇頌文），本地知名漫畫家及插畫家，擅長將香港景色以精細黑白線條，呈現出都市獨有的人文面貌，今年7月出版之《達利書店》，奪得第三屆「港漫動力」金獎及「最佳漫畫故事獎」；作品《回憶見》獲日本國際漫畫獎銀獎及意大利博洛尼亞拉加茲獎—新視野獎。倪匡、馬榮成為Pen So繪本《香港災難》作序時，分別形容為「筆法細緻、畫面震撼」及「別樹一格的新一代畫風」。過往作品包括《災難之後》、《九龍城寨：場景故事畫集》等。

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

[開眼 文化特別版]

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