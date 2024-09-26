fashion news：香港設計師巴黎時裝周展新作

【明報專訊】由香港貿易發展局主辦、文創產業發展處資助的CentreStage（香港國際時尚匯展）9月初在港舉辨，吸引了來自82個國家和地區，逾8500名買家的參觀採購。匯展亦對公眾開放，非業內人士亦能見識到一眾本地資深和新生時裝設計師的才華，並期望他們能得到海外更廣泛的認識。為促進本港時尚產業的非牟利組織Fashion Farm Foundation，自2013年起便籌備國際時裝企劃HKFG，致力為香港有潛力的年輕時裝品牌提供曝光機會。HKFG今年一如既往率領香港設計師到巴黎時裝周發表新作。來季共7個香港品牌參與，包括A Studio、Demo、IP-Axis Studio、Kinyan Lam（左圖）、midnightfactory、PabePabe（中圖）和Reverie by Caroline Hú（右圖）。其中Kinyan Lam和PabePabe會於巴黎時裝周日程的第2天以時裝發布形式發表2025春夏時裝系列，Reverie by Caroline Hú則舉辦獨立發布會。7個品牌均獲贊助參與時裝周展示廳，增加在巴黎時裝周期間的曝光機會，為品牌帶來國際商機。●