local mode：古怪童趣香港品牌 日本校園風格 可愛夢幻氣息

向來有留意本地時裝的人，相信對蘑菇學會不會陌生，品牌主理人Brun Chan筆下的創作風格充滿可愛的童趣感，予人鮮明印象。不過品牌的外語名字röyksopp gakkai，對於港人來說，似乎不容易發音，原來當中結合了挪威語和日語，röyksopp在挪威語是「蘑菇」的意思，gakkai則是「學會」的日語。回想創立品牌的初衷，Brun回憶：「早在求學時期，我一直摸索着時裝與藝術之間的界線，這也讓我萌生自創品牌的念頭。我希望透過品牌打造一個屬於我的世界觀，利用服裝作為藝術媒介去敘述故事，而不是單單售賣衣服。」

Lady Gaga曾穿上設計

畢業於香港理工大學針織設計系的Brun，自言從小鍾愛日本文化與童話故事。「日本街拍當中的layering穿搭，以及將古著混搭潮流單品的造型，是我最開初的時裝知識養分，而這種潛移默化，亦讓我選讀時裝設計。」Brun創立品牌時剛完成畢業作品，那時她已在構思如何將畢業作品那些天馬行空的創作，變成能夠日常穿著的服裝。正當她仍在猶豫之際，一次機遇為Brun建立信心。「雖然當時我們只是一個僅僅起步的品牌，但已得到歐洲的報道，亦有巴黎的買手店向我們招手，更驚喜的是，收到一位星級造型師的來信，請我們把系列作品寄到美國，最後被Lady Gaga穿上。第一季便取得這樣的feedback，直至現在我仍然覺得無比神奇。」

Brun筆下的創作風格偏向古怪，又充滿可愛的童趣感，讓人好奇她的創作靈感從何而來？「我的創作靈感大多來自於電影、音樂、畫作、詩集。當中有浪漫的、夢幻的、血腥的、古怪的……我喜歡從這些看似反差很大的不同種類中尋找靈感題材。」另外，她指出時裝攝影師Tim Walker和時裝設計師高橋盾亦啟發了她很多。「他們都能夠利用自己的作品去說故事，構建自己獨一無二的世界。特別是高橋盾，除了是UNDERCOVER的主理人，同時也是畫家、美術指導、導演，甚至DJ。這證明了美感，並不是單透過一個方式呈現，而是可以擁有不同面向的。」

創作靈感源自日本漫畫女主角

談及2025春夏系列，Brun把系列命名為citta-matra，創作靈感源自1990年代日本漫畫Ribbon的女主角野野原姬子：「她是一個愛幻想的小女孩，因此系列當中的單品亦參考了許多1990年代日本的校園風格穿搭，當中包括大學衛衣、棒球外套、百褶裙、冷衫等。」至於系列主題citta-matra則是一句梵文，意譯為「唯心」。「我們目前所見所感的，都是由我們的心所創造出來的。因此，就如漫畫中的女主角一樣，我們只要帶着正面的思想，儘管遇上困難，最後還是會能夠成為我們想要變成的模樣。」

為了呼應整個系列的可愛夢幻氣息，品牌還邀請了近期大受歡迎的台灣藝術家Han Teng聯乘合作，為這次的主題創作了幾幅新的畫作；另外亦開發了一些布料，包括編織的毛氈、數碼印刷的網紗，再將布料設計成衣服。

品牌是以「我」為中心的創作

常說在香港當時裝設計師充滿困難，處身其中的Brun認為主要受到市場限制。「許多時候香港的消費者有種傾向，覺得海外品牌更好，但其實香港也有不少發展得很成熟而有國際視野的本地品牌。可惜的是，在香港缺乏顧客與資助，不少品牌也需要到其他地方發展。」現階段，Brun除了是品牌的主理人，同時亦擔任造型師和美術指導的工作，可見在香港從事時裝創作行業並不容易，然而她卻一直沒有放棄蘑菇學會，創辦品牌至今已有10年時間。

「我的美術指導和造型指導工作，許多時候也是為別人去設想，以及照顧客戶的要求，反而我覺得蘑菇學會才是一個屬於自己的療癒空間。品牌是一個以『我』，而非別人為中心的創作，我在當中的發揮並沒有限制。」她補充：「為客戶服務是一個內耗的工作，而品牌卻能讓我一直保持初心與熱情，以及激發靈感，這就是讓我一直堅持的原因。」●

品牌名稱：蘑菇學會（röyksopp gakkai）

成立日期：2014年

品牌概念：深信時裝是一種美學的表達方式，系列建立充滿詩意的世界觀，透過設計敘述故事，而不是單單售賣衣服。

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 ■年齡： ■15-25 ■25-35 □35＞

銷售點：□實體店 ■網店 ■IG store □直播 □市集 □其他：

生產地：■香港 ■內地 □其他 ■備註：

查詢：röyksopp gakkai http://pinkoi.com/store/royksoppgakkai

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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