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Showcase

showcase：注入運動元素 散發瀟灑與自由

【明報專訊】運動對人裨益甚多，其中運動後人體會釋放被稱為「快樂荷爾蒙」的多巴胺，一種可以讓人感到愉悅和幸福的神經傳導物質。若穿上含運動元素的服飾後，又會否讓人感性上變得更愉悅和自信？Longchamp的2024秋冬系列就正正從運動中汲取靈感，想表達的是體育的團隊精神，以及運動服散發的瀟灑與自由。

品牌秋冬系列注入大量運動元素，例如具棒球外套設計元素的長、短身外套，用一條腰帶就能輕易塑造不同造型的再生聚酯纖維製和服外套，還有舒適柔軟的羊毛針織服，在家做着輕量運動，或襯以Teddy短褸外出也甚為適合，予人活潑好動之感。●

文：溫兆明

模特兒：Huihui Han（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：竹節扣手袋添氣質

以Le Pliage摺疊水餃袋而風行全球的Longchamp，其實還有一個推出逾30年的經典袋款Le Roseau，特色乃其竹節開合扣，在柔軟皮革的袋身散發一種精緻的氣質。如今Le Roseau改造重臨，並由歌而優則演的《社內相親》韓星金世正和內地仙氣女演員李一桐演繹，優美效果不言而喻。●

查詢：Longchamp 2736 7328（尖沙嘴店）

編輯：陳淑安

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[Showcase]

相關字詞﹕2024秋冬

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