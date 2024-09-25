News：全新紅色概念店 舉行黃金工藝展覽

【明報專訊】早前經過中環皇后大道中，發現一個有趣畫面：原來短短由都爹利街至砵甸乍街一段，已有3間周大福專門店。不過最近品牌再在同一條路上，開設第4間舖面，為慶祝品牌95周年和展現品牌轉型的全新概念店（A）。新店找來室內設計師Sue Loughry攜手設計，部分位置更設計成畫廊一樣，不定期舉行小型黃金工藝展覽，展出工藝水平極高的黃金藏品。店內以標誌的「周大福紅」為主調，展現品牌的中華文化與美學傳統，配以淡金色點綴，增添時尚感。
而在概念店旁邊，則是同集團鑽石品牌Hearts On Fire在香港開設的首間專門店（B、C）。Hearts On Fire自1996年創立以來，一直以高品質工藝鑽石為賣點。專門店與Joyce Wang Studio合作設計，採用木材結合鏽紅色洞石和灰褐色皮革，塑造格調溫馨的零售概念空間。傳統的陳列架化作升高的玻璃櫃，感覺明亮輕盈，令鑽飾猶如懸浮半空。新店現率先展示2025年春季經典系列其中12款限量鑽飾，大家可於網站預約欣賞。●
周大福中環概念店
地址：中環皇后大道中46號
Hearts On Fire
地址：中環皇后大道中42號
文：張曉冬
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