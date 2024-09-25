參觀製表工作坊 見證腕表誕生 匠心獨運 自製零件不假外求

能夠同時駕馭腕表與珠寶的品牌不多，Cartier肯定是其一。品牌在巴黎起家，其珠寶創作也以巴黎為基地，至於腕表製作廠房，則散佈於瑞士境內3個不同州份的5個地點。記者早前參觀了位於瑞士製表重鎮La Chaux-de-Fonds的製表工作坊和藝術大師工坊。跟其他品牌不一樣，Cartier工坊內的各個專業並非按部就班的單向工作流程，而是講求各單位的合作，將各自的技術應用至設計上，因此品牌才能創作出不少具有特色的自家設計，例如表殼具有彈性的Coussin腕表、讓金屬/寶石在表鏡內流動的Révélation腕表等，也研發出光電原理機芯、SmartLink可調校式系統等。

自家製水晶、指針、表鏈鏈結

品牌所有腕表（包括高級珠寶腕表）由設計草圖到最終成品，皆在La Chaux-de-Fonds製表工作坊誕生。機芯製作和組裝過程跟其他品牌差不多，值得一提的反而是機芯以外的礦物水晶與藍寶石水晶、指針和表鏈鏈結。一般品牌主要從供應商購入組件，甚少自家製作，但Cartier卻選擇自行生產。雖然這些並非機芯主要部分，但大家不要小覷這些零件，看似簡單的指針製作，實際製作卻相當麻煩，先要鑄造出指針形狀的冲壓，再作手工扳直、拋光與上色，過程中需有12種不同的專業人員參與，每個程序之間更要清洗和檢測，小小一枚指針動輒需要7至36天才能完成。製成後，工匠會以目測方式按尺寸為指針分類，品牌目錄中便有多達900款指針！

表鏈鏈結的生產則要求機器的極高精準度，單單調校機器便可長達16小時，但調校後，最短30秒便能完成一個簡約造型的鏈結。正因為能夠自家製作鏈結，Cartier才能製作出品牌獨有的SmartLink可調校式系統，讓用家毋須工具便能自行簡易調節表鏈長度。這些看似微不足道的工序，卻實實在在地提升了腕表的技術細節和質素。

三大藝術範疇：火、金屬、構圖

不過，一般人看腕表，當然是外形先行，品牌推出的琺瑯、金工、鑲嵌細工表款，確實令人歎為觀止。這些工藝表款是由位於製表工作坊旁、今年成立10周年的藝術大師工坊（Maison des Métiers d'Art）製作。工坊團隊約由50名專業人士組成，負責3大類別，包括火之藝術、金屬藝術，以及構圖藝術的精湛工藝；另外也包括高級製表師、珠寶匠與寶石鑲嵌專家等。

「火之藝術」是指各類型的琺瑯工藝，包括彩繪琺瑯、掐絲琺瑯、內填琺瑯、單色琺瑯、鎏金填彩單色琺瑯和鏤空琺瑯等。這些獨特工藝在傳統基礎上推陳出新。以2022年推出的Crash Tigrée腕表為例，表圈上的條紋圖案由內填琺瑯工藝製成，條紋被一排排鑽石分隔。表盤集合金屬鐫刻、琺瑯和寶石鑲嵌工藝，當中的琺瑯上釉工序便需進出烤箱10次以上。燒製工序依照溫度由高至低（750℃至700℃）的順序進行，目的是燒出漸變色彩：先是海軍藍，然後是藍綠色，最後是半透明綠。

「金屬藝術」包括金銀絲細工和珠粒工藝，金銀絲細工是指透過焊接金絲或銀絲製作裝飾圖案的鏤空框架。珠粒工藝則源自古伊特魯里亞（Etruria），工藝師以手工製作大小不一的金質圓珠。這些金珠被逐一置入凹陷圖案中，然後以雷射熔接。這傳統工藝曾幾近失傳，品牌自2013年起才再次掌握。以一枚覆蓋金質珠粒的表盤為例，約需經過2000到3000次火焰加熱處理才能完成。珠粒工藝亦可應用到琺瑯，琺瑯工藝大師先將琺瑯拉伸為細絲後割斷成小段，加熱後細絲會熔化成一粒粒圓珠。「構圖藝術」則包括以珍木、麥稈甚至玫瑰花瓣等材質巧妙地微鑲成表盤上的精美圖案，根據圖案的精細程度，一枚表盤上裝飾的鑲片可達400枚之多。以2022年的Ronde Louis Cartier Eclats de Panthère美洲豹腕表為例，工藝大師便將124枚麥稈、珍木、水晶、藍寶石、金和珍珠貝母碎片組裝於金屬底板上。

研發創新工藝

除了傳統工藝，工坊內亦擁有一個由工程師、專家和技術人員組成的專業團隊，研究微流體、機械或磁力學相關技術，以及金質或雷射3D列印等尖端科技，創作全新設計。例如2018年推出的Révélation d'une Panthère美洲豹腕表，表盤上點綴由無數流動金珠勾勒而成的豹首，隨手腕動作若隱若現。2022年面世的Coussin腕表則以鋪鑲彩色寶石和鑽石的金質鏈節製成表殼，讓表殼能隨着按壓而輕輕變形。2023年的Ballon Bleu de Cartier「舞動」鑲鑽腕表，將123顆靈動閃爍的鑽石以en tremblant方式鑲嵌在彈弓之上，令鑽石擺脫鑲座的束縛自由舞動。●

查詢：Cartier https://www.cartier.hk

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com