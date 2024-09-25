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Travel

屏東下榻世界百大建築 型格弧牆民宿 融入海岸地景

【明報專訊】台灣的民宿風格十足，在偏遠的屏東恆春半島海岸，正有棟遺世獨立的混凝土建築「 灣臥」，其自由曲面的牆體、奔放的造型，在2022年被ArchDaily選為世界百大建築，逐漸被外界關注。如此原野加海隅的「雙拼秘境」，吸引不少「建築控」默默下榻朝聖，感受建築師安排的驚喜，也為屏東注入型格新力量。

散發「侘寂」美學魅力

實不相瞞，記者也是看到台灣和國際雜誌和網絡的報道，被「灣臥」的獨特造型吸引才造訪。ArchDaily是業界指標的建築指南，於全世界4萬多座建築作品中嚴選頂尖建築，灣臥脫穎而出，成為台灣唯一入選的世界百大優秀建築。汽車品牌Audi、行李箱品牌Rimowa等也曾在此拍廣告，足證其「侘寂」美學魅力非凡。

灣臥位於屏東恆春鎮的一處偏僻之處，從墾丁市中心驅車約半小時才抵達，沿途景色愈走愈荒蕪。到埗之際，方看到一棟粗獷、外牆彎曲又挑空的混凝土建築聳然而立，迎着風勢，像是天涯海角的神來之筆。

鑄成此秘境民宿的靈魂人物是老闆Gavin和建築師張淑征（Grace Cheung）。Gavin念土木工程出身，原為台北市政府公務員，主要從事建築相關領域，他意識到公共建築難有突破，同時私下熱愛旅遊，希望能打造出具自我風格的建築。Grace則是首位獲AIA國際設計大獎的華人女建築師，兼被Tatler選為2022亞洲最具影響力人士。當Gavin決心打造民宿時，就相中Grace的作品。「當時我的要求有3點：具備10個房間、不要方正建築物、獨一無二，其他就完全尊重建築師設計。記得來勘察時，石路和前邊的原野芒草叢還在，我想這民宿的存在，是襯托周遭景色的美。來的時候是10月，落山風吹得正盛，結果敲定民宿構思，應是順着風勢，感受和融入這片相思樹林的環境。」Gavin說。

蜿蜒飛牆 防風設計 具雕塑感

灣臥最大的特色就是「蜿蜒的飛牆」，弧牆結構呈祼露狀態，朝上看像將「分裂」天際。不同流線造型的平面配置，除了定義每間客房獨有的佈局和景觀，同時也成為抵禦落山風的防風設計，雕塑感十足。「因為牆體佔的空間太大，最後實際只有7間客房、1間主人房，寧可增加更多公共空間，讓住客感受大自然。」 Gavin也表示，設計灣臥時，在窗戶位置、景觀、空間之間不斷尋找平衡點，另因為全弧形板牆的結構系統，加上地點偏遠，施工頗有限制。「工程總監不斷抱怨，說這個不能、那個太難做，希望Grace能調整構思，她都堅持自己的想法。」所幸努力得到回饋，不少瑞典、德國以至日本旅客也不嫌隔涉慕名而至，在國際間贏得了口碑。

灣臥有不少精膩的細節層次，如一樓的弧牆延伸成為庭院的圍牆，飛牆相互交錯，形成了闊長的開洞口，映入藍天碧海的地平線框景。Gavin更親手打造了木製的戶外休憩平台，以及使用在地咕咾石(珊瑚礁石炭岩)搭建的窰烤爐，傍晚燃起野地中的火盆，靜聽蟲鳴，坐在梳化上可享受原野風情。

自家有機食材炮製早餐

客房以征、相思、赤岩、綠境等命名，房內舉凡牆面、配色、藝術品，甚至是燈具或是百葉窗簾，都由設計師跟老闆親自挑選。特別值得一提的是抱枕和牀尾巾，由獲得德國紅點設計大獎的泰國知名新銳織品設計師Sarinya Lim為灣臥設計，每個細節均用心營造。記者尤其喜歡粗獷的混凝土牆身，感受光影的流瀉與推移，滿有美感。

早餐也值得一書，灣臥有自家的有機農園。從香草植物、水果至生菜，皆以自然農法有機耕作，將最新鮮食材送上餐桌。早餐有白玉炒蛋，白玉是恆春的名產——白玉蘿蔔，配以台灣黑豬肉排和蕈菇生菜，坐在中庭面向綠油油的草原，吃完後完氣飽滿！●

灣臥

地址：台灣屏東縣恆春鎮崁頭路270號

房價：赤岩雙人房，包兩人早餐、Happy Hour點心酒水暢飲，約8245新台幣（約2007港元）起

網址：https://thewanderingwalls.com

●古蹟翻新

日式建築賣港式豆花

恆春鎮在19世紀曾引進瓊麻，用以製造繩索、麻袋等民生用品，在日治時代的殖民經濟上佔有重要地位。鎮上遺留了部分日式建築，香港女生Kay甚至進駐於此，販賣港式豆花和甜點，風味十足。

這間蒔嶼まくしま是去年7月開幕的咖啡館，其前身為恆春郡役所官舍，由屏東縣政府翻修古蹟後，Kay與留學日本的友人中標後經營，和式空間、舊電視和家具，都洋溢復古的氣息。嫁到台灣的Kay表示：「台式豆花口感實而綿密，與港式的嫩滑不太相同。我們的豆花還原港式口味，配搭雪燕、桂花糕和燕麥，與台式佐以紅豆、綠豆等有別。」另外，原本的日式糰子她改用上了港式的糖不甩，口感卻異常地相似。另一款高人氣的手工昭和布丁，以新鮮牛奶和雞蛋製成，表面淋上焦糖醬，味道香甜微苦，布丁質地紮實彈牙，歎一杯正可領略舊日時光。●

蒔嶼まくしま

地址：屏東縣恆春鎮文化路37號

查詢：+886-9581-37937

營業時間：上午11:00至下午5:30

旅遊錦囊

簽證：合資格香港居民可網上申請電子入出境許可證（bit.ly/3YTBkef

匯率：1港元約兌4.1新台幣

航班：9月份香港往返高雄，長榮航空票價約1479港元起（連稅及附加費）

交通：可於高雄左營高鐵站，乘墾丁快線到恆春，車程約1.5小時，車費全票361新台幣 （約88港元）

文：馮柏偉

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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電郵: feature@mingpao.com

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相關字詞﹕豆花 世界百大建築 混凝土 建築 民宿 屏東 台灣 旅遊

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