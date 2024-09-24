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Happy PaMa 教得樂 第520期

Happy Pa Ma

6A爸媽：6A爸爸攻略

【明報專訊】沒有比當上爸爸更高興的事。

就研究父親這一課題上，「身不由己」一直成為爸爸口中的藉口，使爸爸們在親子關係上，處於被動的狀態。很多父親其實想更親近孩子，但各自有不同原因，使親子效果未如理想，例如：

‧「身不由己」地要工作、加班，沒時間；

‧「身不由己」因為孩子不親近自己；

‧「身不由己」因為太太說自己是豬隊友；

要打破「身不由己」，只有由爸爸自己做起。由今日起，立志為孩子負起責任，給孩子一個6A爸爸。

世上沒有完美父親，而孩子亦不需要完美的爸爸。他們最希望的，就是與爸爸「在一起」，與孩子同在就是最好的禮物。當小孩還年幼，我們當爸爸的當然要貼身照顧，親密關係就由此打開，建立好基礎。而當孩子漸長，他們需要的是希望爸爸成為模仿對象，藉着模仿爸爸，建立父親與家庭的價值觀。當孩子成長後，他們希望父親成為他們的朋友，詢問意見，也同時獲得支援。所以，在孩子每一個階段，爸爸都在孩子身邊，形影不離。

無論能否成為一名6A爸爸，首要的是跟孩子同在。缺席的爸爸，不但令孩子身邊缺乏安全感，也令孩子成長蒙上陰影。

另一樣父親們需要學習的，就是認清自己為父的角色。

身為照顧者，當然要照顧孩子。把照顧孩子的責任假手於人，孩子亦會感受到爸爸的抽離。

身為孩子的模仿對象，就是要在日常生活中給孩子做榜樣，我們希望孩子成長為怎樣的人，我們便要為孩子樹立這樣的形象。以身作則才能使孩子按着自己的模範成長。

身為孩子的人生教練，就是在適當的時候給予孩子意見，引導他們成長，選擇正確道路，作為爸爸的就應該要負起責任，在孩子需要你的時候給予有用的建議；但同時要尊重孩子，讓他們學懂為自己行為負責任。

爸爸跟孩子一起成長

某程度上，爸爸也是一個小孩，孩子有多大，父親的年資就有多長。因此，孩子成長同時，爸爸也要與孩子一起成長。孩子在不同年紀需要爸爸扮演不同的角色，因此爸爸也需要學習在不同時間以不同方式應對孩子的成長需要。既然爸爸需要學習，也同時需要支援。當爸爸在教養上遇到難題，便需要身邊的太太給他們支持。作為他們的首席教養顧問，媽媽可以鼓勵爸爸如何面對困難，使爸爸有勇氣挑戰下去。

最後，要成為6A爸爸，當然就是要由「接納」開始，令孩子在充滿安全感的狀態下成長。跟媽媽一起多一點「讚賞」，盡力表達「關愛」，也盡力給予「時間」陪伴。適時放手，讓孩子自己為自己負「責任」，最後以「權威」保護關係。

相比之下，爸爸某程度上比媽媽更易走進孩子的生命中，在香港這個普遍爸爸主外的社會裏，要當親職爸爸當然不容易。祝福各位爸爸排除萬難，打破「身不由己」，成為孩子喜愛的父親。因為：沒有比當上爸爸更高興的事。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第520期]

相關字詞﹕親子筆陣 名人KOL 6A爸媽 Vinic爸爸

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