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Happy PaMa 教得樂 第520期

Happy Pa Ma

幸福拼圖：一家人既要共樂更要分憂

【明報專訊】作為一名長者服務社工，筆者在工作中面對很多長者及其照顧者。現今協助長者的服務資源十分緊張，部分問題仍然未有足夠資源解決。社福機構可以提供怎樣的服務去協助他們，並真正滿足其需要？另一方面，作為兒女也作為家長的中生代，可以如何去協助同時教育子女，一同照顧上一代呢？

筆者認識一名伯伯，與妻子同住，並育有5名子女。伯伯因為曾經中風，導致半邊身行動不便，其後便由妻子獨力照顧他的起居生活：協助洗澡、陪診，每天用輪椅帶伯伯到公園散步等。除了妻子的照顧外，機構也為伯伯提供復康訓練服務，子女們亦間中於假日到訪，帶着孫兒們與他們一同用膳。雖然伯伯的妻子有時會感到吃力，但仍十分樂意照顧伯伯。

這樣的生活持續了一段時間後，筆者發現伯伯的妻子健康狀况及活動能力明顯轉差，故建議她讓伯伯接受陪診及冲涼服務，惟妻子拒絕了；其後，筆者又鼓勵她向兒女表達照顧伯伯的難處，可惜她再次拒絕，原因是她認為子女要上班工作，又要照顧自己的家庭，所以兩老都不想打擾他們。如是者，妻子便繼續獨力照顧伯伯。

召開家庭會議 解開照顧者心結

直至有天，伯伯的妻子因跌倒令手腕骨折，需要送院治理。雖然不用留院，但暫時無法照顧伯伯，她因此事而十分自責，又擔心伯伯沒有人照顧。此時，筆者建議他們跟子女召開一個家庭會議，商討伯伯的照顧計劃。在筆者引導下，伯伯的妻子向子女們說出自己的擔心、照顧伯伯時的壓力，以及自己所面對的困難，原來她一直生怕子女會將伯伯送到院舍。不過，當她表達完自己的擔憂後，子女們均斷言表示，一定不會把伯伯送到院舍，並決定聘請一名女傭照顧兩老。在女傭未到職前，伯伯接受機構提供的冲涼服務，同時子女們輪流回家與兩老用膳。其中一名於夜間工作的兒子更自動請纓，答應每天下班後回家扶抱伯伯起牀。雖然只經歷了不足一小時的家庭會議，不過大家所面對的問題卻統統解決。作為中生代的我們，有時候多一句關心和問候，多留意及觀察長者在生活時的行為習慣，都有助了解他們的需要，提供適當的支援。

筆者在家庭會議的兩星期後再次探訪伯伯，看到伯伯和妻子輕鬆的笑容，不止兩老變得開心了，在子女以身作則的帶領下，孫兒們更是積極主動地去關顧兩老，為他們做小家務，一起玩益智遊戲，享受着與兩老相處的時光，氣氛和樂融融。當家長以愛去回報上一輩的恩情，他們同時也將愛傳承到下一代，這豈不是最佳的「言傳身教」嗎？

每個家庭所面對的問題都不同。筆者希望大家知道，即使有些問題並不容易解決，但其實一個困難可以有很多不同的方法去面對和克服，最重要的是願意保持開放的心態，與人共同協商，尤其與家人要坦誠溝通，所有事情都可以互相分享、互相分擔，共同面對困難往往比獨自承擔壓力更輕省。

文：林美珊（香港家庭福利會社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第520期]

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