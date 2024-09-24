半職爸爸：在AI世界 孩子如何處變不驚

科幻作家筆下的人工智慧，在克拉克手中，似乎是人類自我毁滅武器之中最高級的一種，AI最終大獲全勝，人類自食其果；在倪匡筆下，AI卻因為同時有了人類的感情而落得粉身碎骨、屍骨無存的下場，作品中帶着更多同情，也帶着難以言明的無限淒苦。

「AI恐慌2.0」

AI總是惹人浮想，愈想愈覺蒼涼，究竟，人的定義為何？AI是人嗎？不是人嗎？那麼如果AI有了人的智慧之外，還有自我意識呢？還有七情六慾呢？還有愛別離、怨憎會、求不得呢？如果AI是人，那麼，作為製造AI的人，我們還是人嗎？個人而言，總是不由自主被AI招來的這些「大哉問」困擾。

然而，身邊人對AI的憂思大為不同，最擔心的是：文字工作者會被淘汰嗎？你有學過如何使用AI嗎？你要為孩子學好AI做好準備……

這種如此「現實」的AI恐懼，我稱之為「AI恐慌2.0」，很自然想到2005年一種外來物種入侵香港所造成的「紅火蟻恐慌」。我無意分析紅火蟻是否可怕，正如我無意預測AI未來的發展一樣，我只是奇怪，我們總是覺得憂慮的事必然發生。我仍然記得那段時期，「紅火蟻」的消息鋪天蓋地，不少人言之鑿鑿，香港將要滅亡。

作為媒體人，一直知道「恐慌」很有意義，有意義到一個程度，三不五時，我們便被規定要販賣一次恐慌。小時候，賣得最起勁的是1999年石油耗盡、美蘇大戰、世界末日。後來我們經歷各式各樣的恐慌，包括各種「執輸恐慌」：移民、留港、買樓、賣樓、買金、賣金、虛擬實境、3D打印、元宇宙、大灣區……股市大跌之後，通常出現的報紙標題就是「還會大跌」。預言恐慌，應驗也好，失靈也罷，時光飛逝，日子如常過，沒有人記起，也沒有人追究。

AI的事，我不知道，只是讓我稍感困惑的是，AI明明是一種幫助我們減少思考的工具，現在卻不斷有人告訴我，要拼命思考和學習如何使用AI。

AI來了，還要苦學AI，這不諷刺嗎？想起黃子華在棟篤笑提到聽眾問「冧巴」，愈來愈多財經專家一臉神聖回答股民「我唔會畀『冧巴』你，你要自己做功課」，黃子華股民上身，一臉無辜兼憤恨地說：「我𠵱家問你攞『冧巴』，做緊乜嘢呀？咪就係做緊功課囉！」

AI可以幫忙做功課，我們卻先要學習如何做AI這門功課。各位被憂患意識佔據了靈魂的家長，還望大家高抬貴手，放過孩子，不要過早逼迫他們學習AI。AI如果真能成功，以AI的聰明才智，應該有能力照顧最不懂事的人類。如果AI做不到，這樣的AI又有什麼值得稀罕？

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第520期]