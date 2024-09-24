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Happy PaMa 教得樂 第520期

Happy Pa Ma

升學攻略．幼稚園及小學篇：41校網男女校選擇多

【明報專訊】問◢家有一子一女，姊姊K2，弟弟K1，家住41校網，但因此區熱門學校均是男或女校，想未來姊弟同校，所以計劃搬家，或以考直資、私立小學為目標。由於姊姊較活潑、主動，坐不定，想為她選氣氛愉快的學校，首選港大同學會小學、保良局陳守仁小學；而弟弟本屬文靜，不過有姊姊在旁也會變得活潑。想問41校網有合適選擇嗎？除港大同學會小學、陳守仁小學，又有哪些直/私小學推薦？

答◢姊弟同校的好處是如果那是官津小學，弟弟一定入到姊姊讀的學校，家長也易於照顧。但若弟弟性格與姊姊不同，像現在情况是姊姊較活潑、主動，弟弟較文靜，現是希望「姊姊在旁」會變得活潑，否則便要用些時間來適應了。41校網最熱門的喇沙小學和瑪利諾修院學校（小學部）是「齋校」，此外嘉諾撒聖家學校（九龍塘）也是女校，其他全是男女校。而以下男女校也是值得考慮的：九龍塘官立小學、拔萃小學、華德學校和九龍塘天主教華德學校。至於直資和私立小學，可以考慮福建中學附屬學校、保良局林文燦英文小學、啟基學校、九龍禮賢學校和保良局蔡繼有學校。

第一位選基華較穩陣

問◢小兒屬45校網，明年即將升讀小一，其表哥今年派位，同是45校網，但派不到心儀學校，去了多間學校叩門，如嘉諾撒小學（新蒲崗）、保良局錦泰小學等也不成功，令我緊張起來。我心儀學校為中華基督教會基華小學及嘉諾撒小學（新蒲崗），請問自行應如何選擇機會大一點，且可為叩門鋪排？

答◢因叩門行新制，標準班25人的學校由2個叩門位減至1個，30人的由3個變成2個，叩門位大幅減少，加上表哥叩門那兩間都是排名高的小學，不成功算是汲取個經驗了。如果你兒子有15分，中華基督教會基華小學獲取錄機會比嘉諾撒小學（新蒲崗）大，因前者去年排名第8，比後者排名第4低些。如果自行分配派位落空，小朋友統一派位仍有機會，只要你將基華填第一位便可以了，就算自行分配及統一分配都派不到，小朋友仍可以1-1-1博叩門機會，希望在人間！

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

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