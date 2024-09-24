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Happy PaMa 教得樂 第520期

Happy Pa Ma

網樂天地：打得好是本分？輸了沒天分？

【明報專訊】眾所周知，香港孩子學習壓力大， 除了學業壓力之外，最近在一個網球教練的研討會上，有教練分享他其中一個學員的例子，打球也有很大壓力。教練說那個孩子付出很多時間練習，很勤力，想在網球比賽上奪得更好的成績，但是孩子對自我要求很高，每逢打不中教練設定的目標他就會不停自責，罵自己「無用」， 教練安慰他不用過於急躁，他卻聽不入耳，而他打中目標時教練稱讚他，但他回應說這是「應分」的，不需要稱讚。教練十分懊惱，不知道怎樣幫這個孩子，因為教練知道他壓力太大，對場上表現沒有幫助，反而會摧毁這個孩子的網球道路，產生反效果。

忘記失分 專注面前

費達拿（Roger Federer）共贏得20個大滿貫冠軍，連續237周世界排名第一，絕對是世上其中一名最佳的網球王者！早前他於美國Dartmouth College獲頒榮譽博士學位後演說，分享自己網球生涯所獲得的人生領悟。他提及職業生涯遭遇過不少敗仗，參與1526場單打比賽中，即使勝率近乎八成，但得分率也只有54%。換句話說，即使是世界排名前列的球手，他們贏的分數也只不過一半多些。當你平均每一分鐘就輸一分的時候，你就要學會不糾結於每一球，你要教曉自己，即使犯錯了，這只是一分而已。當你正在打那一分的時候，必須看待成世界上最重要的事情，過去的只不過是過去，只不過是一分而已，當它在你後面時，它就在你後面。這種心態真的很重要，因為它能讓你全身心投入到下一個點和下下一個點，讓之後的工作保持強度、清晰度和專注度。成為克服困難的高手，是比賽場上致勝的關鍵。

毅力自律皆天賦

費達拿提及打球不費吹灰之力之說，其實他要付出很多的努力，才能夠達到看上去好像很輕鬆的狀態。作為天王級球員，費達拿不會跟你說，你只要努力就可以成功，他明白到天賦的確很重要，但他卻認為天賦有很廣泛的定義。

在大多數時候，它所指的不是擁有一種天賦，是擁有毅力。在網球中，一個出色的正手和驚人的拍頭速度可以被稱為天賦，但在網球生涯中一如日常生活，能夠自律其實是一種天賦，保持耐性也是如此。甚至乎，你能相信自己，也是一種天賦。你學懂擁抱過程、愛上過程，也是一種天賦。當你能夠管理好自己的生活，都可以是天賦。

事實上，一場比賽、一個賽季、一份工作，不如意的事情十常八九，有時你會在比賽中輸掉一分，又或考試分數未如理想，考不到心儀的學校，人生就像坐過山車，起起伏伏，低落時自然會懷疑自己，自怨自艾。無論是學習上，運動或其他競技場上，希望家長都能夠給子女多一點犯錯的空間，不要因考不好一個試或輸掉一場比賽，就標籤自己的孩子沒天分，因為世界上最優秀的人之所以是最優秀，並不是因為他們每分必勝，而是因為他們屢敗屢戰，並學會如何應對，慢慢步向成功。

文：謝昫光

作者簡介：專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

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[Happy PaMa 教得樂 第520期]

相關字詞﹕親子筆陣 謝昫光 網樂天地

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