好去處：齊做減碳特工 為愛護地球出力 跟「大嘥鬼」實踐低碳生活

【明報專訊】最近「大嘥鬼」在灣仔建立了一個秘密基地，更邀請各位小朋友前去一同做「減碳特工」！這個秘密基地就是以「碳中和」為主題的識「碳」館，讓小朋友透過有趣的活動認識怎樣在衣食住行面做到減碳生活，一同為愛護地球出一分力。
識「碳」館是由環境運動委員會把前灣仔環境資源中心翻新而成，裏面除保留灣仔郵政局的原有建築風格及部分富歷史價值的擺設，同時加入多項互動體驗和環保教育元素，並由大家熟悉的「大嘥鬼」化身「減碳特工隊隊長」，透過導賞團教導大家如何從衣食住行入手，齊齊減碳，實踐低碳生活。
館內劃分為4大展區，為公眾人士免費提供約90分鐘的導賞團服務，包括恆常主題展示介紹、互動遊戲、講座和環保工作坊等，讓小朋友寓學習於娛樂，齊齊完成「減碳特工」任務，協助香港在2050年前實踐「碳中和」。
■識「碳」館4大展區
◆大嘥鬼禮賓室
導賞員講解（圖）
互動屏幕（圖）
◆識「碳」探索室
4大減碳策略（圖）
大嘥鬼特工筆記（圖）
減碳短劇（圖）
減碳小問題（圖）
明信片蓋印（圖）
◆大嘥鬼辦公室
打開大嘥鬼門（圖）
親手製作（圖）
◆識「碳」小花園
戶外花園（圖）
與大嘥鬼合照（圖）
■INFO
識「碳」館（圖13）
開放時間：周二至日，上午10:00至晚上6:00
費用：免費
預約：www.knowcarbonhouse.hk/tc/visit
地址：灣仔皇后大道東221號
查詢：9100 9590
文：顏燕雯
小模特兒：Leung Tsz Ching、Leung Wai Hei
[Happy PaMa 教得樂 第520期]