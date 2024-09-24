好去處：齊做減碳特工 為愛護地球出力 跟「大嘥鬼」實踐低碳生活

識「碳」館是由環境運動委員會把前灣仔環境資源中心翻新而成，裏面除保留灣仔郵政局的原有建築風格及部分富歷史價值的擺設，同時加入多項互動體驗和環保教育元素，並由大家熟悉的「大嘥鬼」化身「減碳特工隊隊長」，透過導賞團教導大家如何從衣食住行入手，齊齊減碳，實踐低碳生活。

館內劃分為4大展區，為公眾人士免費提供約90分鐘的導賞團服務，包括恆常主題展示介紹、互動遊戲、講座和環保工作坊等，讓小朋友寓學習於娛樂，齊齊完成「減碳特工」任務，協助香港在2050年前實踐「碳中和」。

■識「碳」館4大展區

◆大嘥鬼禮賓室

導賞員講解（圖）

互動屏幕（圖）

◆識「碳」探索室

4大減碳策略（圖）

大嘥鬼特工筆記（圖）

減碳短劇（圖）

減碳小問題（圖）

明信片蓋印（圖）

◆大嘥鬼辦公室

打開大嘥鬼門（圖）

親手製作（圖）

◆識「碳」小花園

戶外花園（圖）

與大嘥鬼合照（圖）

■INFO

識「碳」館（圖13）

開放時間：周二至日，上午10:00至晚上6:00

費用：免費

預約：www.knowcarbonhouse.hk/tc/visit

地址：灣仔皇后大道東221號

查詢：9100 9590

文：顏燕雯

小模特兒：Leung Tsz Ching、Leung Wai Hei

[Happy PaMa 教得樂 第520期]